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Germania finanțează repararea structurii avariate de la Cernobîl. Câți bani alocă

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Germania finanțează repararea structurii avariate de la Cernobîl. Câți bani alocăCernobîl. Sursa foto: Lukas Pernicky | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Germania va aloca 50 de milioane de euro pentru restaurarea Noii Izolări Sigure de la centrala nucleară de la Cernobîl, avariată în februarie 2025 de o dronă rusească. Decizia a fost anunțată după o vizită a unei delegații germane la centrala nucleară și după discuții cu oficialii ucraineni, potrivit Ukrinform.

Germania finanțează repararea structurii avariate de la Cernobîl

Ministerul Energiei din Ucraina a anunțat că suma va fi folosită pentru refacerea structurii de protecție, considerată esențială pentru siguranța nucleară.

Prim-vicepremierul Ucrainei și ministrul Energiei, Denys Shmyhal, a salutat decizia Berlinului.

„Ieri, în timpul unei întâlniri față în față, am discutat posibilitatea asigurării finanțării. Le mulțumesc ministrului [Carsten] Schneider și delegației germane pentru vizita lor la Centrala Nucleară de la Cernobîl. Apreciem decizia promptă de a aloca fondurile. Restaurarea structurii de izolare este de o importanță critică pentru asigurarea siguranței nucleare în Ucraina și în întreaga Europă”, a declarat Denys Shmyhal.

Unde vor ajunge cele 50 de milioane de euro

Contribuția Germaniei urmează să fie transferată în Contul de Cooperare Internațională de la Cernobîl, destinat proiectelor privind securitatea și restaurarea centralei nucleare. Delegația germană a fost condusă de ministrul federal al Mediului, Acțiunilor Climatice, Conservării Naturii și Siguranței Nucleare, Carsten Schneider.

În timpul vizitei, oficialii germani au inspectat infrastructura centralei și au mers și la noua centrală solară construită pe platforma industrială de la Cernobîl.

Aceștia au adus și un omagiu persoanelor implicate în operațiunile de curățare desfășurate după accidentul nuclear din 1986.

Sursa foto: agora.md

Structura de protecție a fost avariată în februarie 2025

Noua Izolare Sigură a fost afectată în februarie 2025, după ce o dronă rusească a lovit structura construită pentru izolarea reactorului avariat în urma accidentului nuclear de la Cernobîl.

Structura are rolul de a limita riscurile asociate reactorului și de a menține zona în condiții de siguranță.

Potrivit estimărilor preliminare ale Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, costurile totale pentru restaurarea structurii ar putea ajunge la aproximativ 500 de milioane de euro.

Contribuția anunțată de Germania acoperă astfel doar o parte din suma estimată pentru lucrările de refacere.

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