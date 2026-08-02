Pasionații de astronomie și turiștii din întreaga lume se pregătesc pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale deceniului. Pe data de 12 august, va avea loc o eclipsă totală de soare de o frumusețe rară. Fenomenul va atrage milioane de privitori, însă alegerea locației potrivite este esențială pentru a prinde momentul de întuneric complet.

Eclipsa din 12 august este de o importanță deosebită pentru comunitatea științifică și pentru publicul larg, fiind prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după o lungă perioadă de timp. În momentul de maxim, Luna va acoperi complet discul solar, lăsând să se vadă doar coroana solară și creând o atmosferă fascinantă timp de câteva minute.

Traiectoria umbrei lunare va debuta în regiunile arctice ale Siberiei, va traversa Groenlanda și Islanda, iar ulterior va străbate Oceanul Atlantic pentru a ajunge în sud-vestul continentului european.

Cei care își doresc să vadă întunericul din timpul zilei trebuie să se poziționeze pe fâșia de totalitate. Spania reprezintă cea mai accesibilă și recomandată destinație pentru observarea fenomenului, datorită condițiilor meteorologice favorabile din timpul verii.

Orașe importante precum Zaragoza, Valladolid, Burgos și Valencia se află pe traseul umbrei. De asemenea, Insulele Baleare vor oferi o priveliște de neuitat, eclipsa urmând să aibă loc la o altitudine joasă pe cer, chiar înainte de apusul soarelui peste apele Mării Mediterane.

Islanda este o altă locație ideală pentru pasionații de fotografie și natură. Zona din apropierea capitalei Reykjavik și peninsula Snaefellsnes vor fi martorele fazei de totalitate, oferind un contrast incredibil între peisajele vulcanice și discul solar întunecat.

Din păcate pentru locuitorii din România, fenomenul nu va putea fi observat ca o eclipsă totală. Pe teritoriul țării noastre, eclipsa va fi doar parțială și va fi vizibilă mai ales în regiunile vestice și nord-vestice, unde Soarele va fi acoperit într-un procent redus chiar înainte de a apune.

Pentru a urmări faza de totalitate, mulți pasionați intenționează să călătorească în Spania sau Islanda. Indiferent de locul de unde este privită eclipsa, specialiștii reamintesc că privitul direct către Soare este periculos și necesită utilizarea ochelarilor de protecție specializați sau a filtrelor solare adecvate.