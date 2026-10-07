Forțele americane staționate în Okinawa au primit restricții de circulație și o interdicție privind consumul de alcool după ce un pușcaș marin american a fost arestat sub suspiciunea că a ucis și jefuit o femeie japoneză, potrivit Reuters. Măsurile au fost anunțate de conducerea militară americană pe 6 octombrie și vin pe fondul tensiunilor persistente legate de prezența militară a SUA pe insulă.

Suspectul este Lance Corporal Devin Jacob Ballard, în vârstă de 20 de ani, staționat la Marine Corps Air Station Futenma. Poliția japoneză îl suspectează că a ucis-o pe Anna Yagi, în vârstă de 39 de ani, într-un hotel din Naha, capitala prefecturii Okinawa, în primele ore ale zilei de sâmbătă. Ballard neagă acuzațiile.

Ca reacție la caz, toate operațiunile militare americane din Okinawa urmează să fie suspendate timp de 48 de ore. În acest interval, militarii vor participa la sesiuni de instruire privind disciplina, conduita și responsabilitățile față de comunitatea locală.

Potrivit ordinului emis de general-locotenentul Benjamin Watson, comandantul III Marine Expeditionary Force, restricțiile includ anularea permisiilor în afara bazelor și interzicerea consumului de alcool atât în interiorul, cât și în afara facilităților militare.

După perioada de instruire începe o etapă suplimentară de 30 de zile. Militarii vor trebui să respecte un program de tip curfew, fiind obligați să se afle în locuințe între miezul nopții și ora 5:00 dimineața.

Watson a avertizat că relația dintre militarii americani și populația locală este esențială pentru funcționarea alianței dintre Statele Unite și Japonia.

„Fiecare interacțiune cu vecinii noștri consolidează sau subminează încrederea esențială pentru echipa noastră”, a transmis oficialul, potrivit Reuters. El a adăugat că pierderea acestei încrederi afectează atât alianța, cât și securitatea regională.

Poliția susține că Ballard a intrat într-un hotel din Naha împreună cu Yagi. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată ulterior părăsind hotelul singur. Femeia a fost găsită inconștientă în cameră după ce nu a făcut check-out la ora prevăzută. Stars and Stripes

Anchetatorii spun că suspectul ar fi luat portofelul și rucsacul victimei. Potrivit informațiilor furnizate poliției și relatate de Stars and Stripes, Yagi a murit prin asfixiere. Autoritățile japoneze continuă investigația, iar Ballard se află în custodia acestora. Stars and Stripes

Cazul a provocat proteste în Naha și Tokyo și a determinat autoritățile japoneze să ceară măsuri pentru prevenirea unor incidente similare. Premierul Sanae Takaichi a catalogat uciderea drept „extrem de brutală și odioasă” și a cerut Statelor Unite cooperare deplină în anchetă și consolidarea disciplinei în rândul militarilor americani. Reuters

Incidentul are loc într-un teritoriu unde prezența militară americană reprezintă de decenii o problemă politică și socială majoră. Majoritatea celor aproximativ 18.000 de pușcași marini americani staționați în Japonia se află în Okinawa. Insula găzduiește, de asemenea, o proporție foarte mare din infrastructura militară americană din Japonia.

Locuitorii au reclamat în trecut zgomotul produs de avioane, accidentele și incidentele în care au fost implicați militari americani. Unul dintre cele mai grave episoade a avut loc în 1995, când trei militari americani au violat o fată de 12 ani. Cazul a provocat proteste masive și a amplificat presiunile pentru reducerea prezenței militare americane pe insulă.

În ultimii ani, au existat și alte incidente care au alimentat nemulțumirea locală. Potrivit poliției prefecturale, numărul infracțiunilor asociate personalului militar american a crescut de la aproximativ 40 în 2020 la 101 anul trecut.

Cazul apare într-un moment sensibil pentru relația dintre Tokyo și autoritățile locale din Okinawa. Japonia și Statele Unite încearcă de ani de zile să mute baza aeriană Futenma dintr-o zonă dens populată către Henoko, o regiune mai îndepărtată din nord-estul insulei.

Planul este contestat de o parte a populației locale, care solicită nu doar relocarea bazei, ci reducerea semnificativă sau chiar eliminarea prezenței militare americane din Okinawa. The Guardian

În același timp, Washingtonul și Tokyo consideră Okinawa esențială pentru strategia de securitate din Asia de Est. Insula se află la aproximativ 100 de kilometri de Taiwan în punctul cel mai apropiat și are o importanță strategică în contextul tensiunilor cu China și al preocupărilor privind securitatea regională