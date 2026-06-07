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Peste un milion de oameni, prezenți la slujba oficiată de Papa Leon pe străzile Madridului

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Peste un milion de oameni, prezenți la slujba oficiată de Papa Leon pe străzile MadriduluiPapa Leon. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Peste un milion de credincioși au ieșit duminică pe străzile Madridului pentru a participa la slujba în aer liber oficiată de Papa Leon al XIV-lea, potrivit organizatorilor. Evenimentul a reprezentat unul dintre momentele centrale ale vizitei oficiale pe care Suveranul Pontif o efectuează în Spania.

Papa Leon al XIV-lea a adunat peste un milion de oameni pe străzile Madridului

Papa Leon al XIV-lea a fost întâmpinat cu entuziasm de mulțime în timp ce traversa capitala spaniolă cu papamobilul. Printre participanții la ceremonia religioasă s-au numărat și regele Felipe al VI-lea și regina Letizia.

Mii de oameni au fluturat steaguri ale Spaniei și Vaticanului și au scandat mesaje de susținere pentru Suveranul Pontif. La sosirea acestuia în Plaza de Cibeles, numeroși credincioși au aruncat petale de flori în semn de respect.

Papa Leon

Papa Leon. Sursa foto: Instagram

Îndemn pentru credincioși

În timpul predicii, Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe cei prezenți să își manifeste credința prin sprijinirea celor aflați în nevoie.

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El a afirmat că Dumnezeu se identifică cu cei săraci, marginalizați și abandonați și a avertizat că religia nu trebuie privită ca „un muzeu al trecutului”, ci ca o sursă de inspirație și de acțiune pentru prezent.

Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului, autoritățile spaniole au mobilizat un amplu dispozitiv de securitate. Centrul Madridului a fost decorat cu bannere care înfățișau chipul Papei și cu mii de garoafe albe și galbene, în culorile drapelului Vaticanului.

Papa Leon va sta câteva zile în Spania

Vizita Suveranului Pontif a debutat sâmbătă, când acesta a participat la o recepție organizată la Palatul Regal. Cu acel prilej, Papa a apreciat poziția Spaniei în favoarea păcii și sprijinul acordat migranților.

„Am venit să îl întâlnesc pe Isus Hristos prin cuvintele Papei”, a declarat pentru AFP Marta Perez, în vârstă de 30 de ani. „A venit să facă bine, cu toată dragostea sa”, a afirmat reprezentantul Bisericii Catolice.

Ana Milagros, o participantă de 64 de ani, a afirmat că Papa încearcă să aducă oamenii împreună într-o perioadă marcată de tensiuni și diviziuni.

Sâmbătă seara, aproximativ 500.000 de persoane, majoritatea tineri, au participat la o veghe de rugăciune organizată în apropierea stadionului Santiago Bernabéu. Evenimentul s-a prelungit până târziu în noapte.

„În fața golului indiferenței și conformismului, în fața violenței războiului și minciunii, voi trebuie să fiți scânteile unei noi umanități”, le-a transmis Papa celor prezenți.

Discurs despre abuzurile sexuale

Mesajele sale au reiterat apelurile la pace formulate încă de la începutul vizitei. Papa Leon al XIV-lea a lăudat angajamentul Spaniei față de dreptul internațional și eforturile sale pentru menținerea păcii la nivel global.

Vizita în Spania, prima efectuată de un Suveran Pontif în ultimii aproximativ 15 ani, include și un discurs fără precedent în fața Parlamentului spaniol, precum și o întâlnire cu victime ale abuzurilor sexuale din interiorul Bisericii Catolice.

În a doua parte a săptămânii, Papa Leon al XIV-lea urmează să se deplaseze în Insulele Canare alături de premierul Pedro Sánchez. Cei doi vor participa la o ceremonie dedicată migranților care și-au pierdut viața încercând să ajungă în Europa.

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