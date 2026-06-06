Papa Leon al XIV-lea a aterizat la Madrid sâmbătă dimineață, marcând oficial începutul călătoriei sale apostolice în Spania, în cadrul căreia va vizita capitala, Barcelona și Insulele Canare, potrivit Vatican News.

Avionul ITA Airways care îl transporta pe Papa Leon al XIV-lea și pe jurnaliștii care îl însoțesc, și care a decolat de pe Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma la ora 8:13, sâmbătă dimineață, a aterizat pe Aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas la ora 10:12, marcând începutul călătoriei sale apostolice în Spania.

După o ceremonie de bun venit la sosirea sa, Papa Leon va face o vizită de curtoazie Regelui Felipe al VI-lea și Reginei Letizia la Palatul Regal. Apoi se va adresa autorităților guvernamentale, reprezentanților societății civile și corpului diplomatic. Seara, Sfântul Părinte va conduce o veghe de rugăciune cu tinerii în Plaza de Lima din centrul Madridului.

A doua zi, de Solemnitatea Corpus Christi, Papa va celebra Liturghia în emblematica Plaza de Cibeles, care va include o procesiune de Corpus Christi.

În aceeași zi, Papa se va întâlni, de asemenea, în privat cu membrii Ordinului Sfântului Augustin și ulterior va participa la o întâlnire cu reprezentanți ai culturii, artelor, afacerilor și sportului la Movistar Arena din Madrid.

Luni, Papa se va întâlni dimineața cu prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sánchez, înainte de a se adresa membrilor Parlamentului la Congresul Deputaților. Apoi se va întâlni cu episcopii la sediul Conferinței Episcopale Spaniole. Seara, Sfântul Părinte se va alătura comunității diecezane locale pe Stadionul Bernabéu.

Marți, Papa Leon va călători la Barcelona. Va conduce rugăciunea Angelus de la prânz la Catedrala din Barcelona și va prezida o priveghi de rugăciune la Stadionul Olimpic Lluís Companys seara.

Miercuri, Papa va vizita o închisoare, se va ruga Rozariul la Abația Montserrat și va lua prânzul cu comunitatea benedictină de acolo, înainte de a se întoarce la Barcelona pentru o întâlnire cu organizații diecezane de caritate și asistență socială.

Miercuri seara va fi un punct culminant al Călătoriei Apostolice, când Papa Leon va călători la Bazilica Sagrada Familia, proiectată de Venerabilul Antoni Gaudí, renumitul arhitect catalan a cărui moștenire este comemorată anul acesta, la centenarul morții sale. Papa Benedict al XVI-lea a consacrat Bazilica în 2010.

Papa Leon va binecuvânta Turnul lui Isus Hristos, cel mai înalt turn al Bazilicii.

Joi, Papa va zbura spre Insulele Canare, în largul coastei de nord-vest a Africii, care servesc drept punct de intrare maritim important pentru migranții care se îndreaptă spre Europa. În Las Palmas de Gran Canaria și Santa Cruz de Tenerife, Papa va celebra Liturghia și se va întâlni cu cei care lucrează în prima linie a primirii și asistenței migranților.

După încheierea evenimentelor sale din Insulele Canare, Papa Leon se va îmbarca în zborul său pentru a se întoarce la Roma vineri seara.

Înainte de plecarea Papei spre Spania, directorul Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, a informat jurnaliștii că Papa Leon urmează să se întâlnească cu victimele abuzurilor în timpul vizitei sale în Spania. Menționând că întâlnirea a fost organizată de Biserica locală, Bruni a explicat că mai multe detalii vor fi oferite în curând, respectând intimitatea victimelor.