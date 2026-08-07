Cosmin Matei a fost suspendat pentru nouă luni de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, după ce a admis în parte apelul formulat de WADA în cazul fotbalistului de la Sepsi. Agenția Națională Anti-Doping a anunțat că va pune în aplicare hotărârea Tribunalului de Arbitraj Sportiv în cazul lui Cosmin Matei. TAS a admis în parte apelul formulat de Agenția Mondială Anti-Doping și a stabilit o suspendare de nouă luni pentru fotbalist.

„Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD) informează că, la data de 7 august 2026, Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) a pronunţat hotărârea în cauza CAS 2025/A/11542 – World Anti-Doping Agency (WADA) v. Romanian National Anti-Doping Agency & Matei Cosmin Gabriel, soluţionând apelul formulat de Agenţia Mondială Anti-Doping (WADA) împotriva deciziei Comisiei de apel de pe lângă Secretariatul General al Guvernului.

Prin hotărârea pronunţată, CAS a admis în parte apelul formulat de WADA, a anulat decizia Comisiei de apel şi a sancţionat sportivul Matei Cosmin Gabriel cu o perioadă de suspendare de 9 luni începând cu data hotărârii. Totodată, instanţa arbitrală a dispus descalificarea rezultatelor individuale obţinute de sportiv în competiţia din 4 februarie 2024, cu toate consecinţele prevăzute de reglementările anti-doping.

ANAD va asigura punerea în executare a hotărârii CAS, în conformitate cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi ale Legii nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport”, se arată în comunicatul ANAD.

Hotărârea integrală a Curții de Arbitraj pentru Sport și informațiile suplimentare referitoare la soluția adoptată urmează să fie făcute publice după expirarea termenului prevăzut de articolul R59 din Codul de arbitraj în materie de sport. În acest interval, părțile pot solicita motivat redactarea unor informații confidențiale din hotărâre.

Sepsi OSK a transmis vineri o reacție după hotărârea TAS de la Lausanne prin care Cosmin Matei, căpitanul formației, a primit o suspendare de nouă luni. Din această perioadă, o lună a fost deja executată.

„Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre. Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă”, a transmis Sepsi într-un comunicat.

Cazul a început după ce mijlocașul în vârstă de 34 de ani a fost suspendat inițial timp de șase luni de Agenția Națională Anti-Doping, în urma unui test efectuat în februarie 2024. Atunci, a fost depistată substanța interzisă 5-metilhexan-2-amină, un stimulent.

Comisia de Apel a ANAD a anulat ulterior sancțiunea, iar Cosmin Matei a putut reveni pe teren. WADA a contestat însă hotărârea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv și a cerut o suspendare de minimum doi ani. TAS a admis apelul și a decis ca jucătorul să fie suspendat pentru nouă luni.

Clubul din Sfântu Gheorghe a anunțat că respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și că îi va fi alături lui Cosmin Matei în perioada în care acesta nu va putea evolua.

„Clubul Sepsi OSK respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și principiile care guvernează activitatea sportivă, reafirmându-și angajamentul față de respectarea regulamentelor și promovarea unui sport curat. În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni”, au mai transmis oficialii clubului din Superliga.

Suspendarea produce efecte imediate. Fotbalistul nu va putea lua parte la antrenamente, nu va avea acces în vestiar și nu va putea intra în contact cu jucătorii sau oficialii clubului în cadrul activităților sportive până la finalul sancțiunii. Pentru că o lună din suspendare a fost deja executată, Cosmin Matei mai are de ispășit opt luni și va putea reveni pe teren în primăvara anului 2027.

În acest sezon, căpitanul celor de la Sepsi evoluase în toate cele trei partide disputate de formație și marcase un gol. De-a lungul carierei, Matei a strâns 302 apariții în Liga 1, în care a înscris 43 de goluri și a oferit 28 de pase decisive. El a jucat pentru Farul, FCSB, Astra, Dinamo, Viitorul și Sepsi OSK.