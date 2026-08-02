Disputa dintre nou-promovatele Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, desfășurată duminică seara la Arad în cadrul etapei a treia din Superligă, s-a încheiat fără o învingătoare. Cele două formații au terminat la egalitate, scor 1-1, după un meci intensiv în care ambele goluri au fost marcate într-un interval de doar două minute din prima repriză.

Gazdele au fost cele care au deblocat tabela de marcaj pe Arena Francisc Neuman. În minutul 32, Mario Bratu a reușit să înscrie pentru Corvinul Hunedoara, aducându-și echipa în avantaj. Bucuria hunedorenilor a fost însă de scurtă durată. În minutul 34, Sepsi OSK a restabilit egalitatea prin Cosmin Matei, stabilind totodată și scorul final al întâlnirii înainte de pauză.

Partea a doua a meciului a adus o nouă ocazie importantă pentru echipa gazdă. În minutul 56, Andrej Fabry a trimis mingea în bară, trecând extrem de aproape de a reda avantajul Corvinului. În ciuda eforturilor celor două formații de pe parcursul reprizei secunde, tabela a rămas neschimbată până la fluierul final.

Meciul Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe s-a terminat cu scorul de 1-1 (1-1). Au marcat Mario Bratu (32), respectiv Cosmin Matei (34).

Partida de pe Arena Francisc Neuman din Arad a fost arbitrată de Horaţiu Feşnic din Cluj-Napoca, ajutat la cele două linii de asistenții Marius Badea (Râmnicu Vâlcea) și Alexandru-Mihai Vodă (Alba Iulia). Cel de-al patrulea oficial desemnat pentru acest meci a fost George Cătălin Roman din Timişoara.

În camera VAR s-au aflat arbitrul video Iulian Dima (Bucureşti) și asistentul video Claudiu Marcu (Constanţa). Brigada și organizarea au fost supravegheate de observatorii Octavian Şovre (Oradea) din partea CCA și Ioan Bogdan (Arad) din partea LPF.