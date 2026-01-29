Contractul pentru construcţia lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea, semnat. Ce compania se va ocupa de tronson  

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi că CNAIR a semnat contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad–Oradea. Proiectul va fi realizat de compania turcească NUROL, iar valoarea contractului se ridică la 2,8 miliarde de lei, fără TVA.

Ministrul Transporturilor a declarat că semnarea contractului reprezintă un nou pas în derularea proiectelor de infrastructură rutieră. Potrivit acestuia, documentul a fost lansat în mandatul anterior al Ministerului Transporturilor și a ajuns acum în faza de implementare.

„Continuăm proiectele de infrastructură rutieră. PSD pune accent pe investiţii, domeniu de care depinde în mare măsură relansarea economiei României. Un nou contract, lansat în mandatul de ministru al Transporturilor al lui Sorin Grindeanu, a intrat în linie dreaptă. CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcţia lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea”, a spus Ciprian Șerban.

Contractul a fost semnat cu compania turcească NUROL, iar valoarea acestuia este de 2,8 miliarde de lei, fără TVA. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, iar proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Potrivit ministrului Transporturilor, obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor pentru lotul 3 al Drumului Expres Arad–Oradea, cu o lungime totală de aproximativ 47,07 kilometri.

Drumul Expres Arad-Oradea are o lungime totală de 120,47 kilometri și este împărțit în trei loturi. Fiecare tronson include, pe lângă traseul principal, și drumuri de legătură menite să asigure conexiunea cu alte artere rutiere.

Lotul 1 are o lungime de 33,7 kilometri, la care se adaugă un drum de legătură de 5,3 kilometri către DN 79, în zona Salonta. Lotul 2 măsoară 39,7 kilometri și include un drum de legătură de aproximativ 10 kilometri până la granița cu Ungaria. Lotul 3, pentru care a fost semnat contractul, are 47,07 kilometri, la care se adaugă un drum de legătură de 2,9 kilometri către zona industrială Arad Vest.