Reluarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana, aprobată. Anunțul Ministrului Energiei

Comisia de Analiză Tehnică din Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru proiectul Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, operat de Hidroelectrica, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Finalizarea proiectului hidroenergetic va permite alimentarea cu energie timp de un an a peste 5.000 de gospodării din România.

Ministrul Energiei a precizat că avizul de mediu permite încheierea Barajului Vîja și a lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor, esențiale pentru siguranța hidrotehnică, protecția populației din aval și operarea infrastructurii energetice critice.

Bogdan Ivan a afirmat că hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, era deja realizată în proporție de 90% și se numără printre proiectele întrerupte din cauza blocajelor birocratice sau juridice.

Ministrul Energiei a precizat că aceasta este unul dintre cele șapte proiecte hidroenergetice executate peste 70% și stopate, uneori cu rea-credință, și că reluarea implementării răspunde nevoii României de proiecte finalizate, nu de investiții blocate. „În sfârșit, mergem mai departe cu implementarea acestui proiect major, pentru că România are nevoie de proiecte finalizate, nu de investiții ținute pe loc”, a conchis ministrul.