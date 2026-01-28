Politica

Reluarea lucrărilor la hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana, aprobată. Anunțul Ministrului Energiei

Proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana a primit acordul de mediu, iar lucrările pot fi reluate, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook. Acesta a precizat că investiția va aduce în Sistemul Energetic Național 13,6 GWh de energie curată și stabilă anual, pe baza unei capacități de producție de 10 MW.

Reluarea proiectului Cerna–Motru–Tismana, aprobată oficial prin acord de mediu

Comisia de Analiză Tehnică din Ministerul Mediului a emis acordul de mediu pentru proiectul Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, operat de Hidroelectrica, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

„Vom putea relua implementarea și, cel mai important, vom aduce în Sistemul Energetic Național 13,6 GWh de energie curată și stabilă în fiecare an, pe baza unei capacități de producție de 10MW”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.

Ministrul a precizat că lucrările pot fi reluate și că proiectul va aduce în Sistemul Energetic Național 13,6 GWh de energie curată și stabilă anual, pe baza unei capacități de producție de 10 MW.

Finalizarea proiectului Cerna–Motru–Tismana va alimenta peste 5.000 de gospodării

Finalizarea proiectului hidroenergetic va permite alimentarea cu energie timp de un an a peste 5.000 de gospodării din România.

Ministrul Energiei a precizat că avizul de mediu permite încheierea Barajului Vîja și a lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor, esențiale pentru siguranța hidrotehnică, protecția populației din aval și operarea infrastructurii energetice critice.

Proiectull hidrocentralei Cerna–Motru–Tismana, reluat după blocaje birocratice și juridice

Bogdan Ivan a afirmat că hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, era deja realizată în proporție de 90% și se numără printre proiectele întrerupte din cauza blocajelor birocratice sau juridice.

Ministrul Energiei a precizat că aceasta este unul dintre cele șapte proiecte hidroenergetice executate peste 70% și stopate, uneori cu rea-credință, și că reluarea implementării răspunde nevoii României de proiecte finalizate, nu de investiții blocate. „În sfârșit, mergem mai departe cu implementarea acestui proiect major, pentru că România are nevoie de proiecte finalizate, nu de investiții ținute pe loc”, a conchis ministrul.

