Eric Trump, planuri de afaceri în România. Bogdan Ivan, ministrul Energiei, îl așteaptă într-o vizită privată

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a detaliat subiectele discutate cu Eric Trump, președintele Trump Organization, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Ivan a spus că fiul președintelui Donald Trump ar putea investi în România și că urmează să facă o vizită privată în țară.

„Știa multe lucruri despre România. Am vorbit foarte mult despre două elemente care pot să facă diferența pentru țara noastră și anume producție mai multă de energie electrică în bandă, ceea ce tot spun de șase luni încoace – și am reușit să mutăm o parte din banii care erau destinați panourilor fotovoltaice către proiecte mature care să producă suficientă energie electrică și doi să folosim acea energie electrică sau o mare parte din ea pentru a hrăni și alimenta fabrici de inteligență artificială”, a declarat Bogdan Ivan la TVR Info.

Ministrul a mai pus că proiectul, inițiat acum șase luni, are o valoare de 5 miliarde de dolari și vizează cea mai mare fabrică de inteligență artificială din regiune, de care vor beneficia România, Ucraina și Turcia.

„Acest punct ne poziționează pe harta mondială a investițiilor strategice, iar fiul președintelui Trump a fost extrem de încântat de acest lucru și e foarte posibil chiar să fie unul dintre cei care vor investi în România în perioada următoare”, a adăugat Ivan.

Ministrul a precizat că Eric Trump urmează să vină în România într-o vizită privată: „Urmează să vină și în România, urmează să vină într-o vizită privată, rămâne de văzut dacă respectiva vizită va veni și cu investiții punctuale și concrete în țara noastră. Ceea ce pot să vă spun e că iubește România, știe de România și are o părere extrem de bună despre țara noastră, la fel ca foarte mulți alți oficiali americani sau comisari europeni cu care am discutat în această perioadă și nu am discutat proiecte politice, ci am discutat, în primul rând, proiectele de investiții majore”.

Bogdan Ivan a fost unul dintre cei trei miniștri români care au participat la ultima ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos. El a mai dezvăluit că discuția cu Eric Trump s-a desfășurat într-un cadru restrâns, cu ușile închise.