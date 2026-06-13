Platforma ChatGPT, dezvoltată de OpenAI, a trecut în luna mai de pragul de un miliard de utilizatori activi lunar, potrivit estimărilor Sensor Tower. Performanța a fost atinsă la aproximativ trei ani și jumătate de la lansare, ceea ce transformă aplicația în serviciul care a ajuns cel mai rapid la acest nivel de utilizare.

ChatGPT a depășit în luna mai pragul de un miliard de utilizatori activi lunar, stabilind un nou record de creștere în rândul aplicațiilor digitale, potrivit estimărilor companiei de analiză Sensor Tower.

Platforma dezvoltată de OpenAI a atins acest nivel la aproximativ trei ani și jumătate de la lansarea sa, în noiembrie 2022. Astfel, serviciul a depășit performanța înregistrată anterior de Google Maps, care a avut nevoie de aproximativ cinci ani pentru a ajunge la un miliard de utilizatori activi lunar.

Evoluția ChatGPT are loc într-o perioadă în care dezvoltarea inteligenței artificiale generează tot mai multe dezbateri la nivel internațional.

În ultimele luni, organizații, lideri religioși și reprezentanți ai industriei au atras atenția asupra riscurilor asociate dezvoltării accelerate a acestor tehnologii. Cu toate acestea, interesul pentru instrumentele bazate pe inteligență artificială continuă să crească.

Concurenți precum Claude, dezvoltat de Anthropic, și Meta AI au înregistrat creșteri anuale ale numărului de utilizatori de 640%, respectiv 973%. În comparație, ChatGPT a raportat o creștere de 62%.

Analiștii consideră că evoluția platformelor concurente este influențată atât de dezvoltările tehnologice, cât și de modul în care sunt percepute de public.

După ce OpenAI a anunțat în februarie un acord cu Departamentul Apărării al Statelor Unite privind utilizarea modelelor sale în rețele militare clasificate, numărul dezinstalărilor ChatGPT a crescut semnificativ într-un interval scurt de timp.

În aceeași perioadă, aplicația Claude a ajuns pe primul loc în App Store din Statele Unite, după ce Anthropic a anunțat că nu va participa la operațiuni militare desfășurate de Pentagon.

Specialiștii apreciază însă că astfel de reacții nu modifică tendința generală de adoptare a inteligenței artificiale.

Un studiu realizat de Boston Consulting Group în rândul a aproximativ 12.000 de angajați arată că 74% dintre respondenți folosesc în mod regulat instrumente AI. Procentul este cu 23 de puncte mai mare decât cel înregistrat cu un an înainte. De asemenea, peste 40% dintre utilizatorii frecvenți afirmă că aceste tehnologii le permit să economisească echivalentul unei zile de lucru în fiecare săptămână.

Estimările Organizației Națiunilor Unite indică faptul că piața globală a inteligenței artificiale ar putea depăși 4.800 de miliarde de dolari până în anul 2033.

Potrivit experților, integrarea tot mai accentuată a inteligenței artificiale în activitățile profesionale și în viața de zi cu zi va menține ritmul ridicat de adopție al acestor tehnologii, în pofida dezbaterilor privind impactul și implicațiile lor etice.