India își consolidează poziția în cursa tehnologică globală prin lansarea unui program național de o amploare fără precedent. Prim-ministrul Narendra Modi a anunțat o inițiativă strategică ce își propune instruirea a zece milioane de tineri în domeniul inteligenței artificiale în decursul următoarelor douăsprezece luni. Strategia face parte dintr-un plan amplu de transformare economică și digitală a țării, conform EFE.

Anunțul a fost făcut în cadrul festivităților dedicate celei de-a 80-a aniversări a Zilei Independenței, unde liderul indian a subliniat importanța pregătirii noilor generații pentru sferele tehnologice emergente.

„În anul următor, vom lucra pentru a oferi instruire în domeniul inteligenţei artificiale pentru zece milioane de tineri, astfel încât tinerii din India să aibă capacitatea de a conduce şi în lumea IA”, a declarat Modi, de pe zidurile Fortului Roşu din New Delhi.

Proiectul urmărește schimbarea din temelii a modelului de producție din India. Măsura este integrată în foaia de parcurs economică prin care New Delhi își propune să atingă statutul de națiune complet dezvoltată până în anul 2047. Schimbarea de paradigmă presupune trecerea de la statutul de consumator de tehnologie la cel de creator și furnizor global.

„Nu trebuie să transformăm pur şi simplu ţara noastră într-o piaţă pentru întreaga lume. Trebuie să devenim un centru de inovaţie”, a afirmat Modi.

Planul guvernamental conectează dezvoltarea inteligenței artificiale de extinderea infrastructurii digitale publice și de consolidarea unor industrii de vârf. Printre domeniile prioritare se numără producția internă de semiconductori, calculul cuantic și dezvoltarea rețelelor 6G.

Implementarea acestor tehnologii avansate necesită resurse energetice masive, aspect punctat de premierul indian. Pentru a susține infrastructura de calcul și centrele de date, India și-a stabilit ținta de a atinge o capacitate de producție de energie nucleară de 100 de gigawați până în 2047, paralel cu extinderea accelerată a proiectelor solare.

„Acum este era IA, a tehnologiei cuantice, a spaţiului, a roboticii şi a centrelor de date. S-a deschis un domeniu complet nou”, a adăugat Modi.

Inițiativa se aliază doctrinei economice „India autosuficientă”, promovată de administrația de la New Delhi. Prin transformarea țării într-un pol global pentru procesarea datelor și fabricarea de microcipuri, guvernul urmărește să reducă dependența de piețele externe și să își securizeze suveranitatea tehnologică.