Generalul SRI Florian Coldea a fost la Davos, unde a turnat un fel de episod din Las Fierbinți

Din cuprinsul articolului Un discurs de o astfel de importanță a ținut Florian Coldea „la Davos”.

În paralel cu Forumul Economic Mondial, la Davos a avut loc și o șușă, numită „Davos Lodge 2026”. Un parazit al Formului organizat în același timp și în același localitate elvețiană. Partenerii strategici ai șușei sunt niște firme fără nicio rezonanță, niște sereleuri de imobiliare, de produse alimentare, de consultanță în recrutarea de personal, și tot așa. În general grecești, dar nu numai. Forțați de legislația elvețiană, una care combate atent posibilele escrocherii, pe site-ul „Davos Lodge” apare precizarea că „Davos Lodge nu este afiliată cu Forumul Economic Mondial”.

Cu toate astea, substantivul propriu „Davos” trimite la „Forum”, iar cel comun „Lodge” (lojă) trimite la Masonerie. Peste toate, „Davos Lodge 2026” a fost atent planificat, astfel încât să se suprapună cu „Forumul”, iar fraierii cu veleități să cotizeze, pentru a putea spune „Am fost la Davos, unde am și ținut un speech despre...”.

Un asemenea personaj este și fostul șef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, care le-a strecurat jurnaliștilor rămași agățați de el din vremea Binomului informația că s-a produs „la Davos”. La Davos, fără legătură cu Forumul, te poți produce și dacă te îmbeți în restaurantul gării frumoasei stațiuni și le ții un discurs celorlalți consumatori. După, poți pasa presei de acasă niște poze, bașca informația că i-ai lăsat pe „cei de la Davos” cu gura căscată.

Le-a spus o serie de tulburătoare banalități celor șase-șapte persoane prezente. Acestea au putut afla de la generalul care a stat un an plutonier, pentru că nu a reușit să treacă examenul de licență din prima, niște chestii în premieră. Nimic însă despre faptul că s-a ocupat cu diverse escrocherii pe care le-a botezat optimizări, și mai ales despre faptul că este judecat pentru judecat pentru trafic de influență și alte alea.

Doar câteva exemple de informații cu care Florian Coldea și-a captivat publicul: „Ne aflăm într-un moment de cotitură, asistăm la o perturbare/ruptură a vechii ordini...” „zilele bune au apus și, în zilele noastre, ne confruntăm cu realități brutale cu care trebuie să ne descurcăm” și tot așa. După care, tot el a venit cu soluția: „Serviciile de securitate și informații vor juca un rol major în viitor. Ele vor face parte din opiniile factorilor de decizie.” Nu contează că pentru asta au fost inventate din capul locului, de mii de ani, activitățile de spionaj și culegere de informații.

Foarte probabil, prin cei șase-șapte participanți erau și niște securiști de prin alte țări, Coldea le-a spus și ce au de făcut pe viitor: „Aveți nevoie de sarcini pe termen scurt, pentru a fi foarte adaptabili la situația actuală, în scopul de a oferi factorilor de decizie politică informații utile pentru a lua decizii inteligente.” Adică, trebuie să facă exact acele activități pentru care s-au pregătit și pentru care sunt plătiți.

Pe larg, banalitățile în limbaj de lemn debitate de Coldea „la Davos” pot fi găsite cu o simplă căutare pe net. Chestie pe care o recomand doar în cazul în care ați ratat un nou episod din Las Fierbinți, sunteți obosiți și doriți să vă amuzați, fără să fiți nevoiți a face vreun efort intelectual.