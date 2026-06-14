Selecţionata Scoţiei a învins Haiti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Boston Stadium, în primul său meci din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada. Scoţienii s-au impus prin golul lui John McGinn (28) şi conduc în grupă după meciurile din prima etapă.

Scoţia a revenit cu dreptul la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani, în timp ce Haiti joacă pentru a doua oară la Cupa Mondială, după o pauză și mai lungă, de 52 de ani.

Scoţia a jucat mai bine în prima repriză şi a reușit să înscrie, după un început destul de agresiv. Britanicii au creat pericol încă din minutul 3, prin Doak, cu un şut din marginea careului.

Presiunea scoțienilor a continuat, iar McTominay (17) a şutat în bară de la 16 metri. Scorul a fost deschis în minutul 28, când McGinn, căpitanul echipei Aston Villa, a înscris cu un şut din marginea careului, deviat de Bellegarde, după ce portarul Johny Placide a respins inițial reluarea lui Adams.

De cealaltă parte, „Les Grenadiers” au avut o singură ocazie notabilă în prima parte a meciului, la şutul lui Providence (34), respins de Gunn.

În partea secundă, britanicii au încercat să își majoreze avantajul, iar McGinn (73) a şutat pe lângă poartă din careu. Totuși, haitienii au atacat mai mult după pauză, transformând finalul într-un adevărat meci de luptă.

Selecționata din Haiti a dominat ultima parte a meciului şi a forţat egalarea. Pierrot, coleg cu Valentin Mihăilă la Rizespor, a trimis cu capul de la 7 metri, puţin alături de poartă (85), iar apoi a reluat din voleu în prelungiri (90+4), însă Gunn a fost la post și a reţinut mingea, asigurând cele trei puncte pentru echipa sa.

În următoarele partide din Grupa C, Scoţia va juca pe 20 iunie contra Marocului, iar pe 25 iunie împotriva Braziliei. Haiti va întâlni Brazilia pe 20 iunie şi Marocul pe 25 iunie.

Caseta tehnică a meciului: Haiti - Scoţia 0-1 (0-1) A marcat: John McGinn (28). Boston, Boston Stadium: 64.146 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa C

Haiti: 1. Johny Placide (căpitan) - 2. Carlens Arcus, 4. Ricardo Ade, 5. Hannes Delcroix, 8. Martin Experience - 11. Louicius Deedson (21. Josue Casimir, 61), 10. Jean-Ricner Bellegarde, 17. Danley Jean Jacques, 15. Ruben Providence (19. Yassin Fortune, 85) - 18. Wilson Isidor (16. Lenny Joseph, 75), 20. Frantzdy Pierrot. Selecţioner: Sebastien Migne. Rezerve neutilizate: 12. Alexandre Jr Pierre, 23. Josue Duverger - 3. Keeto Thermoncy, 13. Markhus Lacroix, 22. Jean-Kevin Duverne, 24. Wilguens Paugain, 6. Carl Sainte, 14. Garven Metusala, 25. Dominique Simon, 26. Woodensky Pierre, 7. Derrick Etienne Jr, 9. Duckens Nazon.

Scoţia: 1. Angus Gunn - 2. Aaron Hickey (22. Nathan Patterson, 75), 5. Grant Hanley, 13. Jack Hendry, 3. Andrew Robertson (căpitan) - 17. Ben Gannon-Doak (11. Ryan Christie, 75), 4. Scott McTominay, 19. Lewis Ferguson, 7. John McGinn (25. Findlay Curtis, 82) - 20. Lawrence Shankland (23. Kenneth McLean, 82), 10. Che Adams (9. Lyndon Dykes, 75). Selecţioner: Steve Clarke. Rezerve neutilizate: 12. Liam Kelly, 21. Craig Gordon - 6. Kieran Tierney, 15. John Souttar, 16. Dominic Hyam, 24. Anthony Ralston, 26. Scott McKenna, 8. Tyler Fletcher, 14. Ross Stewart, 18. George Hirst.

Arbitru: Mustapha Ghorbal; arbitri asistenţi: Mokrane Gourari, Abbas Akram Zerhouni (toţi din Algeria); al patrulea oficial: Alejandro Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Jose Enrique Naranjo (Spania). Arbitru video: Abdallah Al-Shehri (Arabia Saudită); arbitri asistenţi: Mohammed Obaid Khadim (EAU), Fedayi San (Elveţia).

Cartonaşe galbene: Bellegarde (39), Hickey (46), Curtis (90+1), McLean (90+5).