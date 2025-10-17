Suporterii Maccabi Tel Aviv, interziși pe stadion la meciul cu Aston Villa

Suporterii echipei israeliene Maccabi Tel Aviv au fost interziși să asiste la meciul din UEFA Europa League împotriva echipei Aston Villa, programat pe 6 noiembrie 2025, la Villa Park din Birmingham.

Decizia a fost luată de Grupul Consultativ pentru Siguranță (Safety Advisory Group - SAG) din Birmingham, pe baza recomandărilor Poliției din West Midlands, care au evaluat evenimentul ca fiind de „risc înalt”.

Autoritățile britanice au invocat temeri legate de posibile acte de violență și crime motivate de ură, având în vedere incidentele violente anterioare, inclusiv cele din Amsterdam, în care fanii Maccabi Tel Aviv au fost implicați în confruntări cu susținători pro-palestinieni.

În urma acestei decizii, au apărut reacții politice și internaționale. Premierul britanic Keir Starmer a criticat hotărârea, afirmând că „este decizia greșită” și subliniind că „nu vom tolera antisemitismul pe străzile noastre”.

De asemenea, liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, a calificat interdicția drept „o rușine națională”, solicitând ca Guvernul să garanteze siguranța fanilor evrei în toate stadioanele din Regatul Unit .

Aston Villa a confirmat interdicția și a subliniat că siguranța suporterilor și a localnicilor este prioritară. Clubul a menționat că este în dialog continuu cu Maccabi Tel Aviv și autoritățile locale pentru a asigura un mediu sigur pentru toți participanții.

Decizia a stârnit controverse și în rândul liderilor evrei britanici. Consiliul Liderilor Evrei (Jewish Leadership Council) a condamnat interdicția, considerând-o „perversă” și subliniind că este inacceptabil ca fanii să fie excluși din cauza imposibilității autorităților de a le asigura siguranța .

Această situație reflectă tensiunile crescute din fotbalul european, unde conflictele politice și sociale influențează atmosfera meciurilor internaționale.

În acest context, UEFA a reamintit că deciziile privind siguranța publicului sunt responsabilitatea autorităților locale, iar cluburile și federațiile trebuie să colaboreze pentru a preveni incidentele violente.

În concluzie, interdicția impusă fanilor Maccabi Tel Aviv de a asista la meciul cu Aston Villa evidențiază complexitatea gestionării evenimentelor sportive internaționale în perioade de tensiuni politice și sociale.

Această decizie subliniază importanța echilibrului între asigurarea siguranței publice și menținerea principiilor de incluziune și toleranță în sport.