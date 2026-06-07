În 1935, România a adoptat una dintre cele mai ciudate decizii culturale din istoria sa modernă: a interzis oficial difuzarea desenelor animate cu Mickey Mouse în cinematografe. Personajul creat de Walt Disney cu doar șapte ani mai devreme a fost considerat periculos pentru sănătatea mintală a copiilor români.

Decizia a fost luată de Guvernul României din acea perioadă, condus de Gheorghe Tătărescu, care a fost prim-ministru între 1934 și 1937, după o decizie a autorităților de cenzură cinematografică.

Nu se știe exact cine a luat decizia, dacă a venit de la Ministerului Artelor și Cultelor sau de la Direcția Generală a Teatrelor și Cinematografiei.

Motivul oficial a fost protecția copiilor, considerându-se că imaginea mărită a șoarecelui pe ecran - care putea ajunge la câțiva metri - e prea înspăimântătoare.

Mai mult, autoritățile de cenzură au decis că Mickey Mouse era „prea urât desenat” și că ar speria copiii, provocându-le coșmaruri și crize de plâns. Cei mici ar fi traumatizați de imaginea unui șoarece gigantic cu urechi enorme, ochi mari și voce pițigăiată.

Legea a interzis orice reprezentare vizuală a personajului – nu doar filmele, ci și afișele și alte materiale promoționale.

Astfel, Mickey Mouse a devenit, pentru o perioadă, un fel de „marfă de contrabandă” culturală. Părinții și copiii care doreau să vadă aventurile celebrului șoarece erau nevoiți să recurgă la copii ilegale sau să aștepte ocazii rare în care cenzura era mai laxă.

Contextul istoric explică parțial decizia. În anii ’30 mulți intelectuali și politicieni priveau cu suspiciune influența culturală americană, considerând-o superficială și lipsită de valoare artistică.

Cinematografia era încă un fenomen relativ nou, iar autoritățile se temeau că imaginile animate ar putea avea un impact negativ asupra dezvoltării emoționale a generațiilor tinere.

Interdicția a rămas în vigoare câțiva ani, până când presiunile economice și diplomatice au determinat o relaxare. Ulterior, în perioada comunistă, desenele animate americane, inclusiv cele cu Mickey Mouse, au fost din nou restricționate din motive ideologice - erau considerate „propagandă capitalistă”.

Astăzi, această lege absurdă este adesea citată în topurile internaționale ale celor mai ciudate interdicții din lume, alături de alte decizii controversate ale epocii. Ea reflectă o perioadă în care statul se simțea îndreptățit să decidă ce este potrivit pentru imaginația copiilor.

Ironia sorții este că Mickey Mouse, personajul care a cucerit lumea prin inocență și veselie, a fost interzis tocmai în numele protecției copiilor.

Astăzi, imaginile cu șoarecele Disney sunt omniprezente în România, iar interdicția din 1935 rămâne un capitol amuzant și ușor jenaant din istoria culturală a țării.

Notă: Referiri la această interdicție se găsesc în două cărți, Bogdan Barbu, Vin americanii! Prezența SUA în cultura română interbelică - Humanitas, 2006, și Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureștiul interbelic - Humanitas, 2003