Achiziția unei locuințe cu TVA de 9% nu va mai fi posibilă pentru toți cumpărătorii. Legea nr. 161/2026 intră în vigoare începând din 7 august și stabilește o serie de criterii care trebuie îndeplinite pentru acordarea facilității fiscale. Noile dispoziții se aplică până la 30 septembrie 2026.

Persoanele fizice vor putea achiziționa o singură locuință cu TVA de 9%, dacă îndeplinesc simultan toate cerințele impuse de lege.

Imobilul trebuie să aibă o suprafață utilă de cel mult 120 de metri pătrați, iar valoarea acestuia, împreună cu terenul, să nu depășească 600.000 de lei, fără TVA. Totodată, locuința trebuie să fie finalizată și locuibilă la data livrării, care nu poate avea loc după 30 septembrie 2026.

Facilitatea este disponibilă doar pentru persoanele care nu au mai cumpărat o locuință cu TVA redus începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit datelor existente în Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA.

O altă cerință este existența unui act juridic privind plata unui avans, încheiat până la 1 august 2025.

Pentru contractele de rezervare sau cele privind plata în avans încheiate între 3 și 31 iulie 2025, legea introduce o condiție suplimentară.

Cumpărătorii trebuie să demonstreze că au achitat un avans de cel puțin 20% din valoarea locuinței, fără TVA, iar plata integrală a acestuia trebuie să fi fost efectuată până la 31 iulie 2025.

Noile prevederi stabilesc obligații și pentru notarii publici. Înainte de autentificarea contractelor, aceștia vor consulta Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA pentru a verifica dacă persoana mai poate beneficia de facilitate.

Dacă solicitantul nu îndeplinește condițiile impuse de lege, tranzacția va fi încheiată cu aplicarea cotei standard de TVA.

Totodată, notarii vor înscrie în registru tranzacțiile eligibile și vor menționa în actele notariale cota de TVA utilizată.

Legea include și măsuri tranzitorii pentru persoanele care au cumpărat o locuință în perioada 1 august 2026 - data intrării în vigoare a actului normativ și au achitat TVA la cota standard.

Dacă îndeplinesc toate condițiile prevăzute pentru aplicarea cotei de 9%, acestea vor putea solicita restituirea diferenței de TVA, însă doar pentru o singură locuință.

În cazul persoanelor care au cumpărat mai multe imobile în acest interval, restituirea va fi acordată numai pentru locuința pentru care obligația de plată a TVA a apărut prima.

Aceeași prevedere se aplică și primăriilor care au achiziționat locuințe destinate închirierii cu chirie subvenționată pentru persoane cu venituri reduse.

Solicitările pentru restituirea diferenței de TVA vor putea fi depuse începând cu 1 octombrie 2026, potrivit procedurii care urmează să fie aprobată prin ordin al președintelui ANAF.

Noile reguli fac parte din pachetul de măsuri fiscal-bugetare adoptat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial, urmând să se aplice de la 7 august 2026.