Scăderea puternică a nivelului Dunării a permis accesul în zone ale albiei care, în mod normal, sunt acoperite de apă. La Budapesta, retragerea fluviului a dus la descoperirea unor vestigii vechi de aproximativ opt decenii: o motocicletă militară, rămășițele a doi soldați și mai multe obiecte folosite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Descoperirile au fost făcute într-o zonă portuară a capitalei Ungariei și au fost prezentate de Comisia Germană pentru Mormintele de Război (Volksbund), citată de Euronews.

Echipa Volksbund a intervenit pentru recuperarea rămășițelor celor doi militari, iar la Budapesta a fost trimis și un specialist în reînhumări.

În apropierea acestora au fost identificate numeroase mine antitanc germane de tip Tellermine 35. Operațiunile de recuperare au fost astfel desfășurate în condiții care au necesitat măsuri speciale de siguranță.

Rămășițele soldaților au fost găsite în apropierea Pieței Batthyány, într-o zonă în care mâlul de pe fundul Dunării conține și motorină. Prezența produsului petrolier a contribuit la conservarea foarte bună a materialelor aflate în albie.

Starea de conservare a obiectelor i-a surprins pe specialiști. Inclusiv discurile de identificare ale celor doi militari au rămas suficient de bine păstrate pentru ca literele și cifrele înscrise pe ele să poată fi descifrate.

În armata germană, aceste discuri aveau rolul unor documente de identificare. Fiecare militar purta un disc format din două jumătăți. În cazul unui deces, una dintre ele trebuia transmisă biroului de informații din Berlin, pentru ca familia soldatului să poată fi anunțată.

În cazul celor doi militari descoperiți în Dunăre au fost recuperate ambele jumătăți ale fiecărui disc. Acest lucru indică faptul că notificarea privind moartea lor nu a ajuns la biroul de informații din Berlin, potrivit euronews.com.

După finalizarea examinării, rămășițele urmează să fie înhumate într-un cimitir militar aflat la periferia Budapestei.

O altă piesă importantă recuperată din albia Dunării este o motocicletă DKW NZ 350-1, identificată astfel de specialiștii Institutului și Muzeului de Istorie Militară.

Pe lângă motocicletă, echipele au recuperat o decorație militară din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și o cutie de benzină. Toate aceste obiecte au rămas în albia fluviului timp de aproximativ 80 de ani.

Scăderea nivelului Dunării a permis identificarea unor vestigii istorice și în Bulgaria. Retragerea apei a făcut vizibile porțiuni din fundațiile vechiului Pod al lui Constantin.

Arheologii bulgari au astfel posibilitatea de a documenta structura antică, considerată una dintre realizările inginerești importante ale Imperiului Roman.