Prima dintre cele patru barje încărcate cu piatră pregătite pentru a fi scufundate în Dunăre a început să fie inundată controlat vineri după-amiază. „A început inundarea controlată a primei barje. Inundarea controlată se face prin pompare", anunţă reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Operațiunea de scufundare a unei barje durează 3-4 ore și are loc în contextul debitului extrem de scăzut al fluviului și urmărește dirijarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche și zona Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Inundarea barjei se realizează prin pompare, iar scufundarea unei singure ambarcațiuni durează aproximativ trei-patru ore.

Cele patru barje urmează să fie scufundate succesiv în puncte stabilite anterior. Încărcate cu piatră, acestea vor forma un dig de dirijare prin care va fi limitată cantitatea de apă care se pierde pe brațul Bala.

În acest fel, o parte mai mare din debitul Dunării ar urma să fie direcționată către Dunărea Veche și sectorul Cernavodă.

Două dintre barje au fost încărcate direct în zona intervenției, în timp ce alte două au fost aduse de la Galați și încărcate cu anrocamente. Pregătirea celei de-a patra barje s-a încheiat joi.

Debitul Dunării la intrarea în România a coborât vineri la 1.400 de metri cubi pe secundă, valoare care reprezintă un nou minim istoric. Potrivit datelor transmise de Apele Române, debitul ar urma să rămână la acest nivel până miercuri, 12 august.

Din 13 august este estimată o ușoară creștere, până la 1.450 de metri cubi pe secundă, cu 50 de metri cubi pe secundă mai mult decât valoarea înregistrată în prezent.

Și la Cernavodă nivelul Dunării continuă să scadă. Față de ziua precedentă s-au mai pierdut 2 centimetri, iar nivelul a ajuns la -218 centimetri, aceeași valoare înregistrată și pe 3 august, potrivit reprezentanților Apele Române.

Estimările realizate pe 3 august indicau că, până pe 9 august, nivelul Dunării la Cernavodă ar putea coborî până la -233 de centimetri.

Apele Române anunță că intervențiile desfășurate în ultimele zile au ajutat la menținerea debitelor necesare Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Dislocarea stâncii Pârjoaia de către Forțele Navale Române, împreună cu lucrările de dragaj efectuate de Administrația Fluvială a Dunării de Jos, au permis câștigarea unor zile importante pentru menținerea debitelor minime necesare funcționării centralei.