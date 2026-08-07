Ministerul Energiei a transmis vineri Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene o alertă timpurie, după ce nivelul scăzut al Dunării s-a apropiat de pragul critic necesar funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. După deconectarea Unității 1, autoritățile avertizează că și Unitatea 2 riscă să devină indisponibilă dacă situația hidrologică se agravează.

Alerta timpurie transmisă de Ministerul Energiei către Comisia Europeană și autoritățile competente din statele membre va rămâne în vigoare până când nivelul Dunării va permite funcționarea în siguranță a Unității 2 de la Cernavodă.

Potrivit prognozelor, situația nu ar urma să se încheie mai devreme de 15 august 2026.

„În acest moment, nu există un impact negativ asupra pieței interne de electricitate”, precizează sursa citată.

Ministerul Energiei anunță că nivelul Dunării în zona Cernavodă a scăzut pe fondul secetei, iar această situație a dus la deconectarea Unității 1 a centralei în data de 28 iulie 2026.

Problemele ar putea afecta însă și cel de-al doilea reactor, dacă nivelul apei continuă să scadă.

„Menținerea și accentuarea condițiilor hidrologice nefavorabile generează riscul indisponibilizării și a Unității 2 Cernavodă, cu consecințe negative asupra funcționării Sistemului Electroenergetic Național”, arată ministerul.

Ministerul Energiei estimează și o creștere importantă a consumului de electricitate.

La orele de vârf din timpul serii, consumul ar putea ajunge la aproximativ 7.800-8.000 MW, față de circa 7.000 MW înregistrate înainte de valul de caniculă.

Nivelul extrem de redus al Dunării pune presiune asupra sistemului de răcire al Centralei de la Cernavodă.

Ministerul Energiei anunță că debitul fluviului s-a apropiat de limita la care pompele de răcire ale centralei nu mai pot funcționa în condițiile prevăzute de procedurile de siguranță.

„Debitul extrem de redus al Dunării este aproape de pragul critic de exploatare în siguranţă a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, respectiv aproape de nivelul critic la care unităţile nucleare trebuie oprite conform procedurilor de siguranţă nucleară. Prognozele debitului Dunării realizate de către Institutul Națonal de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru luna august 2026 indică un debit minim de 1.400 m3/s, debitul mediu prognozat pentru această lună fiind de 1.600 m3/s”, se mai arată în comunicatul Ministerului Energiei.