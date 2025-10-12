UEFA pregătește schimbări majore pentru calificările la Euro. Preliminariile, considerate prea plictisitoare

Președintele UEFA, Alexander Ceferin, a anunțat că instituția pe care o conduce analizează o modificare a sistemului de calificare pentru Campionatul European, pe motiv că actualele preliminarii sunt „prea lungi și lipsite de suspans”. Declarația a fost făcută în cadrul unui summit dedicat fotbalului, desfășurat în weekend în Portugalia, potrivit publicației rmcsport.fr.

„Poate că preliminariile ar putea fi diferite”, a spus Ceferin, adăugând că UEFA se gândește la un format „cu mai multe meciuri interesante”, care să stârnească un interes mai mare din partea suporterilor.

În forma actuală, preliminariile pentru Campionatul European se întind pe o perioadă lungă, cu meciuri care, de multe ori, nu mai influențează clasamentele finale cu câteva etape înainte de încheierea grupei. Acest lucru a dus la scăderea audienței și a interesului publicului, ceea ce a determinat UEFA să ia în calcul o reformă a sistemului.

Oficialii europeni consideră că, deși turneul final al Campionatului European rămâne unul dintre cele mai populare evenimente sportive, calificările nu mai reușesc să transmită aceeași energie și implicare.

Printre opțiunile analizate se află adoptarea unui sistem similar cu cel al Ligii Națiunilor, care prevede grupe valorice și un mecanism de promovare și retrogradare. O altă variantă ar fi un format de tip „mini-campionat”, inspirat din noua formulă a Ligii Campionilor, unde meciurile tur-retur ar putea fi înlocuite de confruntări unice, cu mai multe echipe implicate direct în lupta pentru calificare.

„Ne gândim la o formulă care să facă fiecare meci important. În prezent, analizăm mai multe variante”, a declarat Ceferin în cadrul reuniunii de la Lisabona.

Alexander Ceferin este arhitectul mai multor reforme importante în fotbalul continental. Sub conducerea sa, UEFA a introdus Liga Națiunilor, a restructurat competițiile europene intercluburi și a lansat noua Ligă a Campionilor, al cărei format a fost primit pozitiv de jucători și fani în sezonul trecut.

Schimbarea sistemului de calificare la Euro ar fi, astfel, următorul pas în modernizarea fotbalului european, pe care Ceferin o promovează de câțiva ani.

Următorul Campionat European, Euro 2028, se va desfășura în Regatul Unit și Irlanda, o premieră pentru această combinație de gazde. Spania este actuala deținătoare a titlului, după victoria din vara acestui an.