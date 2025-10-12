Sport

România - Austria, de la ora 21.45. Meci decisiv pentru Cupa Mondială 2026. Echipele de start

România - Austria, de la ora 21.45. Meci decisiv pentru Cupa Mondială 2026. Echipele de startSursă foto: Facebook
Echipa națională a României va juca în această seară împotriva Austriei, pe Arena Națională, de la ora 21.45, în grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026.

România - Austria, arbitrat de Davide Massa

Meciul va fi arbitrat de italianul Davide Massa și va fi transmis în direct de Antena 1. Arbitrul va fi asistat de Filippo Meli și Stefano Alassio, iar arbitru de rezervă va fi Simone Sozza. În camera VAR se vor afla Michael Fabbri și Rosario Abisso.

Clasamentul grupei H:

  • Austria – 15 puncte (5 meciuri);
  • Bosnia-Herțegovina – 13 puncte (6 meciuri);
  • România – 7 puncte (5 meciuri);
  • Cipru – 5 puncte (6 meciuri);
  • San Marino – 0 puncte (6 meciuri)

Duminică se joacă și partida dintre San Marino și Cipru.

Pe 15 noiembrie vor avea loc meciurile Cipru – Austria și Bosnia – România, iar pe 18 noiembrie se vor disputa partidele Austria – Bosnia și România – San Marino. Echipa clasată pe primul loc va obține calificarea directă la Cupa Mondială, în timp ce formația de pe locul doi va merge la baraj.

Echipa națională poate ajunge la barajul pentru Cupa Mondială prin Liga Națiunilor

Tricolorii pot ajunge la barajul pentru Cupa Mondială din 2026 și prin Liga Națiunilor, datorită rezultatelor obținute anul trecut. În acest caz, România nu ar fi cap de serie și ar disputa semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare. Barajul va include o semifinală și o finală, ambele programate într-o singură manșă.

Arena Națională

Arena Națională. Sursa foto: Instagram

Dacă România încheie pe locul doi în grupă, toate echipele clasate pe această poziție în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 vor fi ordonate în funcție de clasamentul FIFA din luna noiembrie. Primele opt locuri secunde din această ierarhie vor fi cap de serie și vor disputa semifinala barajului pe teren propriu, împotriva unui adversar, teoretic, mai accesibil.

Lotul de jucători convocați pentru meci

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul de jucători convocați pentru meciul cu Austria:

  • Portari: Ionuţ Radu (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 3/0), Răzvan Sava (Udinese | Italia, 0/0);
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian Manea (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 4/0), Mihai Popescu (FCSB, 5/1), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 47/6), Raul Opruț (Dinamo, 4/0), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt, 0/0);
  • Mijlocași: Marius Marin (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu Moruțan (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin Tănase (FCSB, 23/5), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 0/0), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 4/0);
  • Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj, 1/0), Daniel Bîrligea (FCSB, 4/1), David Miculescu (FCSB, 4/0).

După meciul cu Moldova, Lucescu l-a convocat pe Adrian Șut de la FCSB. Totodată, selecționerul a anunțat că Răzvan Marin nu va juca din cauza unei accidentări.

