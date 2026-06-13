Un elefant de la grădina zoologică din Köln a atras atenția fanilor fotbalului după ce a făcut primul său pronostic pentru Cupa Mondială. Tarak, cunoscut pentru astfel de predicții, a indicat victoria Germaniei în partida cu Curaçao, programată duminică seară în Statele Unite, potrivit Nexta.

Celebrul elefant a fost supus unui nou test înaintea debutului Germaniei la Cupa Mondială. În fața sa au fost așezate trei mingi: una decorată cu steagul Germaniei, una cu steagul Curaçao și o a treia minge albă, care simboliza un rezultat de egalitate. Potrivit relatărilor publicate de NEXTA, Tarak nu a stat pe gânduri și s-a îndreptat direct către mingea reprezentând Germania, pe care a strivit-o cu piciorul. Îngrijitorii săi au interpretat gestul drept un pronostic clar pentru succesul selecționatei germane.

Momentul a continuat într-o notă amuzantă. După alegerea făcută, elefantul a luat mingea cu steagul Curaçao și a început să o plimbe prin țarc, spre amuzamentul celor care urmăreau demonstrația. Predicția vine într-un context în care Germania este văzută și de specialiști drept principala favorită a confruntării programate duminică.

Partida dintre Germania și Curaçao este programată duminică, de la ora 20:00, pe stadionul din Houston, Statele Unite. Rămâne de văzut dacă alegerea lui Tarak se va confirma și pe teren și dacă reprezentativa germană va începe competiția cu o victorie.

🐘 Oracle elephant predicts a German victory in their next World Cup match At Cologne Zoo, 20-year-old elephant Tarak was asked to predict the outcome of the Germany–Curaçao match. Three balls were placed in front of him: one for each team and one representing a draw. It took… pic.twitter.com/x31n4q4esN — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Campionatul Mondial programează la finalul acestei săptămâni mai multe partide importante din faza grupelor, iar diferențele de fus orar îi vor ține pe suporteri în fața televizoarelor până târziu în noapte. Printre echipele care intră în scenă se numără Germania și Brazilia, două dintre formațiile considerate favorite la calificarea în fazele eliminatorii.

Ziua de sâmbătă aduce două confruntări importante pentru fanii fotbalului.

În Grupa B, Qatar va întâlni Elveția, într-un meci programat de la ora 22:00.

În Grupa C, Brazilia va juca împotriva Marocului, partida fiind programată la ora 01:00, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Duminică sunt programate cinci partide. Grupa C propune duelul dintre Haiti și Scoția, care începe la ora 04:00 dimineața. În Grupa D, Australia și Turcia se întâlnesc de la ora 07:00.

Germania și Curaçao joacă în Grupa E de la ora 20:00. De la ora 23:00 este programată confruntarea dintre Olanda și Japonia, una dintre cele mai atractive partide ale zilei.

Programul se încheie cu partida dintre Coasta de Fildeș și Ecuador, din Grupa E, care începe la ora 02:00, în noaptea de duminică spre luni.

Meciurile de duminică seară sunt așteptate cu interes de suporteri, în special confruntarea Germaniei, care încearcă să își impună ritmul încă din primul meci, dar și duelul dintre Olanda și Japonia, două echipe cu stiluri diferite de joc