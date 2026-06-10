Cea mai mare ediție din istoria fotbalului mondial dă startul joi, 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud de la Ciudad de Mexico. Trei țări gazdă, 48 de echipe, 104 meciuri și o finală la New Jersey pe 19 iulie. Tot ce trebuie să știi despre programul Cupei Mondiale 2026.

Cupa Mondială 2026 se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie și 19 iulie. Cele 48 de echipe participante sunt împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, urmând să dispute 104 meciuri pe 16 stadioane, 11 în SUA, trei în Mexic și două în Canada. Finala este programată pe 19 iulie, pe New Jersey Stadium.

Joi, 11 iunie

Grupa A: Mexic vs Africa de Sud, ora 22:00, Ciudad de Mexico

Vineri, 12 iunie

Grupa A: Coreea de Sud vs Cehia, ora 05:00, Guadalajara Grupa B: Canada vs Bosnia, ora 22:00, Toronto

Sâmbătă, 13 iunie

Grupa D: SUA vs Paraguay, ora 04:00, Los Angeles Grupa B: Qatar vs Elveția, ora 22:00, Santa Clara (San Francisco)

Duminică, 14 iunie

Grupa C: Brazilia vs Maroc, ora 01:00, New Jersey Grupa C: Haiti vs Scoția, ora 04:00, Foxborough (Boston) Grupa D: Australia vs Turcia, ora 07:00, Vancouver Grupa E: Germania vs Curaçao, ora 20:00, Houston Grupa F: Olanda vs Japonia, ora 23:00, Arlington (Dallas)

Luni, 15 iunie

Grupa E: Coasta de Fildeș vs Ecuador, ora 02:00, Philadelphia Grupa F: Suedia vs Tunisia, ora 05:00, Monterrey Grupa H: Spania vs Capul Verde, ora 19:00, Atlanta Grupa G: Belgia vs Egipt, ora 22:00, Seattle

Marți, 16 iunie

Grupa H: Arabia Saudită vs Uruguay, ora 01:00, Miami Grupa G: Iran vs Noua Zeelandă, ora 04:00, Los Angeles Grupa I: Franța vs Senegal, ora 22:00, New Jersey

Miercuri, 17 iunie

Grupa I: Irak vs Norvegia, ora 01:00, Foxborough (Boston) Grupa J: Argentina vs Algeria, ora 04:00, Kansas City Grupa J: Austria vs Iordania, ora 07:00, Santa Clara (San Francisco) Grupa K: Portugalia vs DR Congo, ora 20:00, Houston Grupa L: Anglia vs Croația, ora 23:00, Arlington (Dallas)

Joi, 18 iunie

Grupa L: Ghana vs Panama, ora 02:00, Toronto Grupa K: Uzbekistan vs Columbia, ora 05:00, Ciudad de Mexico

Joi, 18 iunie

Grupa A: Cehia vs Africa de Sud, ora 19:00, Atlanta Grupa B: Elveția vs Bosnia, ora 22:00, Los Angeles

Vineri, 19 iunie

Grupa B: Canada vs Qatar, ora 01:00, Vancouver Grupa A: Mexic vs Coreea de Sud, ora 04:00, Guadalajara Grupa D: SUA vs Australia, ora 22:00, Seattle

Sâmbătă, 20 iunie

Grupa C: Scoția vs Maroc, ora 01:00, Foxborough (Boston) Grupa C: Brazilia vs Haiti, ora 04:00, Philadelphia Grupa D: Turcia vs Paraguay, ora 07:00, Santa Clara (San Francisco) Grupa F: Olanda vs Suedia, ora 20:00, Houston Grupa E: Germania vs Coasta de Fildeș, ora 23:00, Toronto

Duminică, 21 iunie

Grupa E: Ecuador vs Curaçao, ora 03:00, Kansas City Grupa F: Tunisia vs Japonia, ora 07:00, Monterrey Grupa H: Spania vs Arabia Saudită, ora 19:00, Atlanta Grupa G: Belgia vs Iran, ora 22:00, Los Angeles

Luni, 22 iunie

Grupa H: Uruguay vs Capul Verde, ora 01:00, Miami Grupa G: Noua Zeelandă vs Egipt, ora 04:00, Vancouver Grupa J: Argentina vs Austria, ora 20:00, Arlington (Dallas)

Marți, 23 iunie

Grupa I: Franța vs Irak, ora 00:00, Philadelphia Grupa I: Norvegia vs Senegal, ora 03:00, Toronto Grupa J: Iordania vs Algeria, ora 06:00, Santa Clara (San Francisco) Grupa K: Portugalia vs Uzbekistan, ora 20:00, Houston Grupa L: Anglia vs Ghana, ora 23:00, Foxborough (Boston)

Miercuri, 24 iunie

Grupa L: Panama vs Croația, ora 02:00, Foxborough (Boston) Grupa K: Columbia vs DR Congo, ora 05:00, Guadalajara

Miercuri, 24 iunie

Grupa B: Elveția vs Canada, ora 22:00, Vancouver Grupa B: Bosnia vs Qatar, ora 22:00, Seattle

Joi, 25 iunie

Grupa C: Maroc vs Haiti, ora 01:00, Atlanta Grupa C: Scoția vs Brazilia, ora 01:00, Miami Grupa A: Cehia vs Mexic, ora 04:00, Ciudad de Mexico Grupa A: Africa de Sud vs Coreea de Sud, ora 04:00, Monterrey Grupa E: Curaçao vs Coasta de Fildeș, ora 23:00, Philadelphia Grupa E: Ecuador vs Germania, ora 23:00, New Jersey

Vineri, 26 iunie

Grupa F: Japonia vs Suedia, ora 02:00, Arlington (Dallas) Grupa F: Tunisia vs Olanda, ora 02:00, Kansas City Grupa D: Turcia vs SUA, ora 05:00, Los Angeles Grupa D: Paraguay vs Australia, ora 05:00, Santa Clara (San Francisco) Grupa I: Norvegia vs Franța, ora 22:00, Foxborough (Boston) Grupa I: Senegal vs Irak, ora 22:00, Toronto

Sâmbătă, 27 iunie

Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită, ora 03:00, Houston Grupa H: Uruguay vs Spania, ora 03:00, Guadalajara Grupa G: Noua Zeelandă vs Belgia, ora 06:00, Vancouver Grupa G: Egipt vs Iran, ora 06:00, Seattle

Duminică, 28 iunie

Grupa L: Panama vs Anglia, ora 00:00, New Jersey Grupa L: Croația vs Ghana, ora 00:00, Philadelphia Grupa K: Columbia vs Portugalia, ora 02:30, Miami Grupa K: DR Congo vs Uzbekistan, ora 02:30, Atlanta Grupa J: Algeria vs Austria, ora 05:00, Kansas City Grupa J: Iordania vs Argentina, ora 05:00, Arlington (Dallas)

Duminică, 28 iunie

Ora 22:00, Los Angeles

Luni, 29 iunie

Ora 20:00, Houston Ora 23:30, Boston

Marți, 30 iunie

Ora 04:00, Monterrey Ora 20:00, Dallas Miercuri, 1 iulie Ora 00:00, New York City Ora 04:00, Ciudad de Mexico Ora 19:00, Atlanta Ora 23:00, Seattle Joi, 2 iulie Ora 03:00, San Francisco Ora 04:00, Los Angeles Vineri, 3 iulie Ora 02:00, Toronto Ora 06:00, Vancouver Ora 21:00, Dallas Sâmbătă, 4 iulie Ora 01:00, Miami Ora 04:30, Vancouver

Sâmbătă, 4 iulie — ora 20:00, Houston Duminică, 5 iulie — ora 00:00, Philadelphia și ora 01:00, New York City Luni, 6 iulie — ora 03:00, Ciudad de Mexico și ora 22:00, Dallas Marți, 7 iulie — ora 03:00, Seattle; ora 19:00, Atlanta; ora 23:00, Vancouver

Joi, 9 iulie — ora 23:00, Boston Vineri, 10 iulie — ora 22:00, Los Angeles Duminică, 12 iulie — ora 00:00, Miami și ora 04:00, Kansas City

Marți, 14 iulie — ora 22:00, Dallas Miercuri, 15 iulie — ora 22:00, Atlanta

Finala mică — ora 00:00, Miami Finala mare — ora 22:00, New Jersey Stadium, New York