48 de echipe, 104 meciuri, 16 orașe și trei țări gazdă. Cupa Mondială 2026 este cea mai amplă ediție din istoria competiției, iar startul este dat joi cu o ceremonie de deschidere spectaculoasă în Mexico City, cu Shakira și Burna Boy, Katy Perry și Blackpink.

Ceremonia oficială de deschidere a Cupei Mondiale 2026 are loc joi pe Estadio Banorte din Mexico City, înaintea meciului dintre Mexic și Africa de Sud din Grupa A. Capul de afiș îl constituie Shakira și Burna Boy, care vor interpreta pentru prima dată live „Dai Dai", melodia oficială a turneului.

Spectacolul continuă cu trupa mexicană Maná, alături de Alejandro Fernández, columbianul J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules și Tyla — un program care îmbină muzica latino cu ritmuri internaționale și care promite să fie pe măsura evenimentului.

A doua ceremonie are loc vineri, 12 iunie, pe BMO Field din Toronto, înaintea meciului Canadei cu Bosnia și Herțegovina. Capul de afiș este Michael Bublé, alături de Jessie Reyez și cântăreața palestiniană Elyanna. Programul mai include Nora Fatehi, Alanis Morissette, Alessia Cara, William Prince, DJ Sanjoy și Vegedream. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a descris spectacolul drept „o reflectare puternică a identității Canadei".

Tot vineri, dar la Los Angeles, SUA ocupă scena centrală pe stadionul SoFi din Inglewood, înaintea meciului cu Paraguay. Katy Perry și Future deschid un program de excepție, completat de grupul sud-coreean Blackpink, brazilianca Anitta și nigeriancul Rema — o reprezentare muzicală globală care reflectă diversitatea celei mai mari Cupe Mondiale din istorie. Fiecare dintre cele trei ceremonii va începe cu 90 de minute înainte de meciul de deschidere al națiunii gazdă.

Cupa Mondială 2026 este o premieră absolută: pentru prima dată, turneul se dispută în trei țări - Mexic, Canada și Statele Unite — cu 48 de echipe participante, față de 32 în edițiile anterioare. Cele 104 meciuri se vor juca în 16 orașe, pe parcursul a șase săptămâni. Finala este programată pe 19 iulie.