Calea Victoriei se transformă din nou într-o zonă dedicată pietonilor în acest weekend. Sâmbătă și duminică, 15 și 16 august, bucureștenii și turiștii sunt așteptați în centrul Capitalei cu activități sportive, ateliere creative, spectacole de magie și experiențe dedicate întregii familii. Evenimentele fac parte din proiectul „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană”.

În ambele zile, între orele 10:00 și 22:00, Piața Revoluției devine un punct de atracție pentru cei pasionați de sport și jocuri.

Vizitatorii pot juca tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă. Activitățile sunt accesibile atât copiilor, cât și adulților.

Zona Parcului Kretzulescu găzduiește, sâmbătă și duminică, între orele 11:00 și 13:00, un atelier creativ cu nisip colorat.

Copiii, părinții și bunicii sunt invitați să participe și să creeze obiecte colorate folosind materiale simple.

Sâmbătă, aceeași zonă va găzdui și un spectacol de magie. Între orele 18:00 și 19:00, Magitot va susține un moment destinat publicului de toate vârstele, cu trucuri, surprize și umor.

La Cercul Militar Național, în ambele zile, între 17:30 și 20:00, are loc campania „Emoţii în Oraş”.

Inițiată de Asociația BeMotions, campania urmărește să aducă în atenția publicului educația emoțională și dezvoltarea competențelor socio-emoționale.

Copiii, adolescenții și familiile pot participa la discuții, sesiuni de informare, activități interactive și un atelier de pictură în care emoțiile devin sursă de expresie artistică.

Calea Victoriei va fi închisă traficului rutier sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, pe porțiunea dintre Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței.

Intersecțiile nu vor fi afectate, iar circulația rutieră se va relua în fiecare seară, după ora 23:00.

Șoferii vor putea traversa Calea Victoriei pe Strada Știrbei Vodă, Strada C.A. Rosetti, Strada Dem I. Dobrescu, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.

10:00–22:00 | Piața Revoluției– Activități sportive și recreative: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă etc.

11:00–13:00 | zona Parcului Kretzulescu – Atelier creativ cu nisip colorat

17:30–20:00 | Cercul Militar Național – Campania „Emoţii în Oraş”

18:00–19:00 | zona Parcului Kretzulescu – Spectacol de magie susținut de Magitot

Programul evenimentelor de duminică, 16 august

10:00–22:00 | Piața Revoluției – Activități sportive și recreative: tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă etc.

11:00–13:00 | zona Parcului Kretzulescu – Atelier creativ cu nisip colorat

17:30–20:00 | Cercul Militar Național – Campania „Emoţii în Oraş” - Asociația BeMotions

Proiectul „Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” le oferă astfel bucureștenilor și turiștilor ocazia de a petrece timpul în centrul Capitalei fără traficul obișnuit de pe Calea Victoriei.