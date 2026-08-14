Șoferii vehiculelor de mare tonaj trebuie să țină cont de restricțiile de circulație instituite în perioada 14-17 august pe mai multe drumuri din România. Măsurile se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, cu excepția celor destinate exclusiv transportului de persoane. Restricțiile sunt valabile pe anumite tronsoane de pe Autostrada A2, DN 7, DN 22C și DN 39, anunță CNAIR și Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Măsurile de restricționare a traficului pentru vehiculele de peste 7,5 tone se aplică pe Autostrada A2, pe traseul dintre București, prin Fundulea, Lehliu, Fetești și Cernavodă, până la Constanța.

Pe sensul București – Constanța, circulația va fi restricționată în următoarele intervale:

14 august: între orele 12.00 și 22.00;

15 august: între orele 6.00 și 22.00.

Pe sensul Constanța – București, restricțiile vor fi valabile astfel:

14 august: între orele 16.00 și 22.00;

15 august: între orele 6.00 și 22.00;

16 august: între orele 6.00 și 22.00;

17 august: între orele 12.00 și 22.00.

Centrul Infotrafic a explicat motivul instituirii acestor măsuri.

„Măsura este instituită pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere, având în vedere intensificarea circulației în perioada sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, când crește numărul de turiști spre litoral și stațiunile montane”, a anunțat Centrul Infotrafic.

Pe DN 7, restricțiile se aplică pe tronsonul Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem, între intersecțiile DN 7 cu DN 7C și DN 1.

Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată în ambele sensuri după următorul program:

14 august: între orele 18.00 și 22.00;

15 august: între orele 6.00 și 22.00;

16 august: între orele 6.00 și 22.00.

Pe DN 22C, măsura vizează tronsonul dintre Murfatlar și Cernavodă, însă doar pe sensul Murfatlar – Cernavodă.

Restricția va fi valabilă pe 16 august, între orele 6.00 și 22.00.

Și DN 39 intră sub incidența restricțiilor de circulație. Măsura se aplică pe sectorul Agigea – Mangalia, între intersecția DN 39 cu DN 39A și limita municipiului Mangalia.

Restricțiile sunt valabile în ambele sensuri, după următorul program:

14 august: între orele 16.00 și 22.00;

15 august: între orele 6.00 și 22.00;

16 august: între orele 6.00 și 22.00.

Măsurile au fost stabilite pentru perioada cu trafic intens generat de minivacanța de Sfânta Maria, când numeroși turiști se deplasează spre litoral și către stațiunile montane.