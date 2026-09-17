Australia pregătește restricții prin care studenții internaționali nu vor mai putea, în mod efectiv, să își aducă partenerii și copiii în timpul studiilor, în cadrul unui pachet de măsuri destinat reducerii migrației nete, potrivit Reuters.

Noile măsuri urmează să fie prezentate joi, 17 septembrie, de ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, într-un discurs la National Press Club din Canberra.

Guvernul australian urmărește reducerea migrației nete de peste mări la 225.000 de persoane până în 2028, față de aproximativ 300.000 în prezent.

În prezent, studenții internaționali pot veni în Australia împreună cu membrii familiei aflați în întreținere. Partenerii sau soții pot, în anumite condiții, să lucreze, iar copiii aflați în întreținere, cu vârsta sub 18 ani, pot însoți studentul.

Reforma pregătită de guvern va restrânge semnificativ această posibilitate. Potrivit informațiilor publicate de ABC, studenții internaționali ar urma să piardă, în practică, posibilitatea de a-și aduce familiile în Australia.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu care vizează migranții aflați temporar în Australia. Autoritățile intenționează să limiteze inclusiv posibilitatea acestora de a schimba succesiv tipurile de viză pentru a-și prelungi șederea.

Executivul australian intenționează să ajungă la o migrație netă de 225.000 de persoane pe an până în 2028. Pentru atingerea obiectivului, guvernul se bazează în principal pe modificarea regulilor privind vizele temporare, după ce negocierile cu opoziția pentru schimbări legislative mai ample nu au dus la un acord.

Potrivit ABC, numărul persoanelor aflate în Australia cu vize temporare a ajuns la aproximativ 3 milioane. Planul guvernului urmărește să reducă acest segment și să se asigure că persoanele ale căror vize expiră părăsesc țara, limitând fenomenul cunoscut drept „visa hopping”, prin care migranții încearcă să treacă succesiv de la un tip de viză la altul.

Tony Burke urma să prezinte reforma cu aproximativ șase săptămâni în urmă, însă discursul a fost amânat pe fondul unor neînțelegeri între miniștri privind prioritățile politicii de migrație. Cabinetul a aprobat ulterior planul revizuit, potrivit ABC.

Datele oficiale arată că migrația netă a Australiei a început deja să scadă după nivelurile foarte ridicate înregistrate în perioada de după pandemia de COVID-19.

În anul financiar încheiat la 30 iunie 2025, migrația netă a fost de 306.000 de persoane, față de 429.000 în anul precedent. Numărul sosirilor de migranți a scăzut cu 14%, până la 568.000, în timp ce plecările au crescut cu 13%, până la 263.000.

Studenții temporari au reprezentat cel mai mare grup dintre persoanele sosite în Australia în baza unei vize temporare: 157.000 de sosiri în 2024-2025, față de 204.000 în anul financiar precedent.

Migrația netă a atins niveluri record după redeschiderea granițelor australiene. În anul financiar 2022-2023, aceasta a ajuns la 538.000 de persoane, iar în trimestrul încheiat în septembrie 2023 s-a înregistrat un vârf anual de 556.000. De atunci, indicatorul a înregistrat mai multe trimestre consecutive de scădere.

Reforma vine și pe fondul presiunilor politice pentru reducerea numărului de migranți temporari.

Partidul One Nation a propus în această săptămână o reducere cu 750.000 a numărului de migranți temporari în următorii trei ani și a indicat ulterior o țintă de 130.000 pentru migrația netă. Aceste propuneri sunt separate de obiectivul guvernului federal de 225.000 de persoane până în 2028.

În dezbaterea publică australiană, creșterea numărului de migranți a fost asociată de critici cu presiuni suplimentare asupra pieței locuințelor și infrastructurii. În același timp, migrația rămâne o componentă importantă a creșterii populației Australiei.

Detaliile complete ale modificărilor vor fi prezentate de Tony Burke la National Press Club. Reforma va fi implementată în principal prin modificarea condițiilor și procedurilor asociate vizelor temporare, potrivit informațiilor publicate de ABC.

Pentru studenții internaționali, una dintre cele mai importante schimbări este restrângerea dreptului de a-și aduce partenerii și copiii în Australia pe durata studiilor. Măsura se înscrie într-o strategie mai largă prin care guvernul încearcă să reducă migrația netă și să limiteze durata șederii migranților temporari.