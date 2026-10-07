Republica Moldova. Mașinile abandonate pe străzile Chișinăului și care ocupă luni întregi locuri de parcare vor putea fi evacuate. Un automobil lăsat în același loc timp de cel puțin șase luni și despre care există indicii că proprietarul a renunțat la el va putea fi declarat vehicul abandonat. Proprietarul va fi înștiințat și va avea 15 zile pentru a-și ridica mașina.

Dacă automobilul este evacuat, dar nu este revendicat timp de 60 de zile, autoritatea locală va putea cere instanței să constate că acesta este un bun abandonat. Ulterior, vehiculul ar putea trece în proprietatea autorității locale.

Regulile sunt prevăzute în proiectul Legii privind mobilitatea urbană durabilă, aprobat de Guvern pe 7 octombrie. Documentul propune schimbări și în ceea ce privește parcările, transportul public și construcția noilor cartiere.

Premierul Vasile Tofan spune că noile reguli vor ajuta orașele să scape de mașinile care ocupă inutil spațiul public și blochează traficul.

„Lumea așteaptă acest proiect, mai ales lumea care stă în ambuteiaje. Avem cadrul legal pentru a putea fi construite parcări; contează ca autoritățile publice locale să preia inițiativa. În sfârșit, avem cadrul legal care va permite evacuarea mașinilor abandonate ce blochează traficul”, a declarat premierul.

Potrivit proiectului, autoritățile locale vor putea amenaja parcări publice cu plată și vor stabili tarifele și regulile de utilizare.

Șoferii care nu plătesc parcarea sau nu respectă regulile vor putea fi sancționați. În anumite situații, roata mașinii va putea fi blocată.

Dacă șoferul nu solicită deblocarea în termenul stabilit de autorități, mașina va putea fi evacuată. Ridicarea nu va putea avea loc însă mai devreme de 72 de ore de la blocarea roții.

Costurile pentru deblocare, evacuare și depozitare vor fi suportate de proprietarul sau utilizatorul mașinii.

Banii colectați din parcările cu plată ar urma să fie folosiți pentru îmbunătățirea mobilității urbane: întreținerea și extinderea parcărilor, infrastructura rutieră, siguranța rutieră, transportul public și sistemele inteligente de transport.

O altă schimbare vizează construcția noilor zone urbane. Acestea vor trebui să fie conectate la transportul public și să aibă infrastructură pentru pietoni și bicicliști.

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, spune că scopul este ca oamenii să poată ajunge mai ușor la școală, serviciu sau alte instituții fără să depindă de mașină.

„Începem să construim orașe prietenoase cu oamenii, mult mai sigure din punct de vedere al siguranței rutiere și al deplasărilor pentru pietoni și copii”, a explicat Vladimir Bolea.

În orașele mari, aproximativ 90% dintre zonele rezidențiale ar trebui să aibă acces pietonal la transportul public.

Până la 1 decembrie 2030, ar urma să fie introduse benzi dedicate transportului public pe segmentele unde autobuzele și troleibuzele circulă cu o viteză medie mai mică de 15 kilometri pe oră.

În Chișinău și Bălți, stațiile de transport public ar trebui să fie amplasate la cel mult 300 de metri de școli, instituții medicale, centre pentru îngrijirea vârstnicilor și instituții comunitare.

Totodată, cel puțin 60% din populație ar trebui să aibă acces la o linie de transport public aflată la cel mult 500 de metri, iar intervalul dintre curse nu ar trebui să depășească 20 de minute.