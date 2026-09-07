Guvernul socialist din Australia pregătește o lege prin care platformele de socializare ar urma să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a dezactiva algoritmii care personalizează conținutul afișat, potrivit abc.net.au.

Măsura face parte dintr-un proiect mai amplu privind siguranța online, pe care autoritățile intenționează să îl prezinte Parlamentului în această săptămână.

Inițiativa este susținută de ministrul Comunicațiilor, Anika Wells, și urmărește să schimbe modul în care companiile gestionează riscurile asociate platformelor lor.

Propunerea apare în contextul în care Australia își consolidează legislația privind protecția utilizatorilor, inclusiv a copiilor și adolescenților, în fața conținutului dăunător.

În prezent, multe rețele de socializare folosesc sisteme automate pentru a decide ce postări, videoclipuri și recomandări apar în feedul fiecărui utilizator. Acestea analizează, printre altele, comportamentul online, interesele și timpul petrecut pe anumite materiale.

Potrivit proiectului australian, utilizatorii ar putea primi o opțiune clară pentru a renunța la acest tip de personalizare. Detaliile privind modul de funcționare a sistemului urmează să fie stabilite în cadrul procesului legislativ.

Ministrul Anika Wells a declarat că mulți australieni apreciază algoritmii pentru utilitatea și divertismentul oferite, însă ar trebui să poată decide dacă doresc să îi folosească. Declarația a fost făcută în contextul anunțării proiectului privind „obligația digitală de diligență”.

Australia a introdus deja măsuri de cenzură privind accesul persoanelor sub 16 ani la anumite platforme de socializare. Noile propuneri sunt distincte de această măsură și vizează, în principal, modul în care platformele recomandă conținut utilizatorilor.

Guvernul socialist susține că rețelele de socializare trebuie să identifice și să reducă riscurile care pot apărea pe serviciile lor. Pentru utilizatorii cu vârste sub 18 ani, proiectul ar urma să includă și măsuri referitoare la anumite forme de vătămare psihosocială, precum hărțuirea și conținutul legat de imaginea corporală.

În acest context, dezbaterea nu se limitează la accesul copiilor pe platforme, ci se extinde și la felul în care sunt construite și funcționează serviciile digitale.

Proiectul privind obligația digitală de diligență ar introduce responsabilități suplimentare pentru platformele de socializare. Acestea ar trebui să evalueze riscurile, să prevină distribuirea anumitor materiale și să ia măsuri pentru reducerea efectelor dăunătoare ale serviciilor lor.

Companiile care nu respectă noile obligații ar putea fi amendate cu sume de peste 100 de milioane de dolari australieni, potrivit informațiilor publicate de ABC News. Nivelul exact al sancțiunilor și forma finală a legii depind însă de dezbaterile parlamentare.

Propunerea privind dezactivarea algoritmilor este deja însoțită de discuții despre cât de eficientă ar fi o astfel de măsură. Unele voci susțin că utilizatorii ar trebui să activeze în mod expres recomandările personalizate, în loc ca acestea să fie disponibile automat.

Guvernul australian analizează în continuare variantele, iar proiectul urmează să fie prezentat Parlamentului. Până la adoptarea unei forme finale, nu există încă un calendar definitiv pentru aplicarea noilor reguli.

Concluzie: Australia pregătește o reformă care ar putea oferi utilizatorilor mai mult control asupra conținutului recomandat de rețelele de socializare. Măsura este parte a unei strategii mai largi de reglementare a platformelor și de reducere a riscurilor online.