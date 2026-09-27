Politica

Siegfried Mureșan le-a trimis miniștrilor propuși scrisori cu misiunea pentru România

Siegfried Mureșan le-a trimis miniștrilor propuși scrisori cu misiunea pentru RomâniaSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, le-a transmis miniștrilor propuși câte o scrisoare în care le-a prezentat misiunea pe care ar urma să o aibă în viitorul Guvern. Mesajele au fost trimise fiecărui membru al Cabinetului propus, în contextul pregătirilor pentru votul de învestitură din Parlament.

„Prioritățile Guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al Guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca fiecare dintre voi să știe exact ce va face acest guvern și care sunt prioritățile fiecărui ministru. Fiți activi. Fiți cu ochii pe guvern”, le-a scris Siegfried Mureșan.

Pe fiecare scrisoare, sub formula oficială de adresare, Mureșan a adăugat de mână un apelativ personal: „dragă”, urmat de prenumele ministrului căruia îi era destinată. Documentele se încheie cu formula „Cu stimă”, urmată de semnătura premierului desemnat.

Programul de guvernare și lista miniștrilor, depuse de Siegfried Mureșan la Parlament

Siegfried Mureșan a depus sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru Cabinetul său. Programul conține 372 de măsuri, potrivit declarațiilor premierului desemnat.

Audierile miniștrilor propuși sunt programate luni și marți, în comisiile parlamentare de specialitate.

Votul de învestitură

Votul de învestitură este programat miercuri, la ora 13:00, în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului.

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