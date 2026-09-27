Expoziție de pisici în Capitală. Peste 250 de exemplare, printre care campioni mondiali

Peste 250 de pisici din România și din alte țări se află în acest weekend la București, printre acestea fiind exemplare premiate în competiții internaționale, dar și animale salvate care își caută o familie. Felinele sunt reunite la Sala Palatului, unde duminică au loc evaluările finale și desemnarea celor mai bune exemplare.

Printre pisicile ajunse în Capitală se numără mai mulți campioni mondiali și europeni, proveniți din rase precum Norvegiană de Pădure, British Shorthair și Maine Coon.

Una dintre acestea este Wild Forest’s Nordri, o pisică Norvegiană de Pădure care a obținut titlul de campioană mondială în 2025 și pe cel de campioană europeană în 2024.

Kira Kiralina de Bucovina, o British Shorthair albastră, deține titlul de campioană mondială 2025. În aceeași categorie a exemplarelor cu rezultate internaționale se află Panco’s Elros, un Maine Coon care a devenit campion mondial în 2023.

La București a ajuns și Nexus of Winter Foxes, o British Shorthair argintie cu ochi albaștri, care a câștigat titluri de campion european și baltic în 2025. Wild Forest’s Prosecco, din rasa Norvegiană de Pădure, are la rândul său titluri obținute în Scandinavia și în competițiile baltice, anunță Asociația Felină Sofisticat

În concurs se află și Marie of Winter Foxes, o British Shorthair argintie care a câștigat ediția de primăvară 2026 a competiției.

Cele peste 250 de pisici reprezintă numeroase rase. Printre ele se află Maine Coon, British Shorthair, Ragdoll, Persane, Norvegiene de Pădure, Neva Masquerade, Bengal, Abisiniene și Albastre de Rusia.

Sunt prezente și exemplare Devon Rex, Orientale, Siameze și Singapura. Participarea nu este rezervată exclusiv animalelor cu pedigree. Pisicile de casă au propria categorie și sunt evaluate separat în cadrul competiției.

Felinele sunt analizate de arbitri internaționali. Duminică, evaluările continuă până în jurul orei 14:00. Ulterior are loc etapa „Best in Show”, în cadrul căreia sunt desemnate cele mai bune exemplare participante. Această etapă este programată între orele 16:00 și 17:00.

Nu toate animalele prezente la Sala Palatului participă pentru titluri. O parte dintre ele sunt pisici salvate care pot fi adoptate.

Organizațiile de protecție a animalelor au adus feline aflate în căutarea unor familii, iar la ediția precedentă aproximativ 60 de pisici au fost adoptate, potrivit organizatorilor. Tot la ediția anterioară au participat aproximativ 14.000 de vizitatori.

Astfel, în același spațiu sunt prezente atât exemplare premiate în competiții internaționale, cât și animale fără pedigree sau pisici salvate care așteaptă să fie adoptate.

Salonul Felin Internațional SofistiCAT se desfășoară în zilele de 26 și 27 septembrie la Sala Palatului din București.

Duminică, programul pentru public este între orele 10:00 și 17:00.

Copiii cu vârsta sub șapte ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult.

Evenimentul este organizat de Felis Romania, membră a Fédération Internationale Féline, și reunește crescători, arbitri internaționali, pisici de rasă, exemplare de casă și animale disponibile pentru adopție.