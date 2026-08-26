Folosirea rețelelor sociale de către copiii și adolescenții sub 16 ani din Australia a început să crească din nou, în ciuda interdicției privind accesul impusă de guvernul socialist al lui Anthony Albanese la sfârșitul anului 2025. Datele provin dintr-o analiză realizată de compania Qustodio.

Guvernul din Australia a introdus, la 10 decembrie 2025, o legislație considerată un precedent la nivel internațional, prin care platformele de socializare sunt obligate să împiedice accesul utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani. Ulterior, alte state precum Franța și Regatul Unit au analizat sau au lansat, la rândul lor, inițiative pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale.

Efectul inițial al restricțiilor a fost o reducere a utilizării mai multor platforme. Ulterior însă, datele Qustodio indică o revenire, în unele cazuri până la niveluri apropiate sau chiar peste cele înregistrate înainte de introducerea măsurii.

Un exemplu este TikTok. În iulie 2026, 11,36% dintre copiii cu vârste între 10 și 12 ani monitorizați de Qustodio utilizau aplicația. Procentul era de 10,73% în noiembrie 2025 și de 11,42% în decembrie, înainte ca efectele restricțiilor să se manifeste pe deplin.

În grupa de vârstă 13-15 ani, 25,96% dintre utilizatori erau încă prezenți pe TikTok în iulie, cu aproximativ un punct procentual sub nivelul anterior interdicției. Și Snapchat și Instagram au înregistrat evoluții similare.

Yasmin London, expertă în securitate online la Qustodio, consideră că minorii pot găsi metode pentru a ocoli restricțiile.

Tinerii „ar putea accesa aceste platforme prin VPN-uri sau ar putea falsifica vârsta”, a explicat ea. Potrivit expertei, există și posibilitatea ca restricțiile „să nu funcţioneze”.

Analiza a indicat, în același timp, o creștere importantă a utilizării WhatsApp de către minorii sub 16 ani. Aplicația de mesagerie nu este inclusă în lista platformelor vizate de legislația australiană.

Statisticile Qustodio au fost realizate pe baza unor date lunare anonimizate privind utilizarea rețelelor sociale, fiind considerată utilizare accesarea unei platforme pentru mai mult de cinci minute consecutive într-o lună.

Autoritățile australiene susțin că legislația ar urmări protejarea copiilor de hărțuirea online și de influența unor „algoritmi prădători”. Eficiența măsurii rămâne însă controversată. Un studiu publicat în iunie de o echipă de experți australieni a identificat puține dovezi care să demonstreze că interdicția produce efectele urmărite, în timp ce industria tehnologică a criticat puternic legislația.