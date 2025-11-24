Australia impune cenzura pentru adolescenți. Li se interzice accesul pe rețelele sociale

Australia devine prima țară din lume care interzice accesul persoanelor sub 16 ani la platformele de social media, începând cu 10 decembrie. Guvernul obligă companiile să verifice vârsta utilizatorilor și să șteargă conturile minorilor, potrivit BBC News.

În cazul în care aceste măsuri afectează metodele de comunicare utilizate în școli, profesorii și instituțiile de învățământ vor trebui să găsească alternative, potrivit Departamentului pentru Educație.

Scopul politicii este reducerea presiunilor psihologice asupra copiilor și limitarea expunerii la conținut dăunător, precum misoginismul sau materialele care promovează comportamente alimentare nesănătoase.

Cel puțin zece platforme sunt vizate de interdicție: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick și Twitch. Guvernul analizează posibilitatea extinderii restricțiilor și asupra jocurilor online. Platforme precum Roblox și Discord au introdus deja verificări ale vârstei pentru anumite funcții, încercând să evite includerea în interdicție.

Lista platformelor cu restricții va fi revizuită periodic, ținând cont de trei criterii principale: dacă permit interacțiunea utilizatorilor între ei, dacă facilitează interacțiuni online între doi sau mai mulți utilizatori și dacă permit postarea de conținut generat de utilizatori.

Conform instituției de reglementare, platforme precum YouTube Kids, Google Classroom și WhatsApp sunt permise, în timp ce alte servicii – inclusiv Lego Play, GitHub, Discord, Roblox, Pinterest și Messenger – nu sunt vizate, deoarece nu îndeplinesc criteriile stabilite. Totodată, copiii vor putea continua să vizioneze majoritatea conținutului pe platforme precum YouTube, care nu necesită cont.

Copiii și părinții nu vor fi sancționați dacă regulile nu sunt respectate. Responsabilitatea aplicării interdicției revine companiilor de social media, care riscă amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 32 milioane de dolari SUA sau 25 milioane de lire sterline) în caz de încălcări grave sau repetate. Guvernul a cerut acestor companii să ia măsuri eficiente pentru a împiedica accesul minorilor la platforme și să folosească tehnologii de verificare a vârstei, fără a preciza însă care metode sunt acceptate.

Meta, care deține Facebook, Instagram și Threads, a anunțat că va începe să închidă conturile adolescenților începând cu 4 decembrie. Utilizatorii excluși din greșeală vor putea să-și dovedească vârsta printr-un act oficial sau un selfie video. Alte platforme vizate nu au anunțat cum vor respecta interdicția.

Departamentul pentru Educație al Guvernului Australian le recomandă profesorilor să le explice elevilor motivul restricțiilor de vârstă, să discute despre avantajele și riscurile platformelor sociale și să îi învețe să ceară ajutor în cazul unor probleme online.

Profesorii trebuie să încurajeze comportamente sigure și pozitive pe internet și să cunoască regulile școlii, pentru a ști ce este permis, inclusiv când folosesc conturile personale pentru a distribui materiale educaționale.

Fiindcă elevii sub 16 ani nu vor putea avea conturi pe anumite platforme, școlile și profesorii ar putea fi nevoiți să folosească instrumente educaționale permise, precum Google Classroom sau YouTube Kids, sau alte sisteme de comunicare cu elevii și părinții. Profesorii sunt încurajați să participe la webinarii care să-i ajute să explice restricțiile pe înțelesul elevilor.

Interdicția din Australia reprezintă o premieră mondială. Alte țări au adoptat măsuri pentru a limita timpul petrecut de copii pe rețelele sociale sau pentru a-i proteja de conținut dăunător, dar nicăieri nu s-a impus o interdicție completă pentru toate platformele.

În Regatul Unit, noile reguli de siguranță introduse în iulie prevăd amenzi mari pentru companiile online sau chiar închisoare pentru directorii care nu protejează tinerii de conținut ilegal și dăunător. Alte state europene permit utilizarea rețelelor doar cu acordul părinților. În Franța, o anchetă parlamentară a recomandat interzicerea accesului persoanelor sub 15 ani și limitarea activității online pentru cei între 15 și 18 ani.

Danemarca și Norvegia au anunțat planuri similare, iar Spania a propus o lege prin care accesul copiilor sub 16 ani ar necesita aprobarea tutorilor legali. În SUA, o tentativă din statul Utah de a interzice accesul minorilor sub 18 ani fără consimțământul părinților a fost blocată anul trecut de un judecător federal.