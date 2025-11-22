Elevii trișează făcându-și temele cu AI. Profesorii sunt furioși

În ultimii ani, inteligența artificială a devenit un instrument din ce în ce mai prezent în viața elevilor. Aplicațiile de generare de texte, de traducere sau de rezolvare a problemelor au câștigat rapid teren, iar profesorii observă o schimbare majoră în modul în care elevii abordează învățarea. Liliana Tereza, o profesoară de matematică din București, susține că aceștia nu mai caută să înțeleagă noțiunile, ci se concentrează doar pe obținerea rapidă a răspunsurilor.

Profesoara de matematică afirmă că tot mai mulți elevi apelează la aplicațiile de inteligență artificială pentru a rezolva teme sau a realiza proiecte. Ea atrage atenția că, deși tehnologia reprezintă un instrument valoros pentru generațiile actuale, utilizarea ei trebuie să respecte anumite limite.

„Am fost întotdeauna adepta tehnologiei și am considerat că este un lucru benefic. Elevii nu o folosesc doar pentru a întreba ceva sau pentru a-și îmbunătăți cunoștințele, ci aleg adesea să copieze complet răspunsurile. Pun problema și copiază tot rezultatul. Din punct de vedere al dezvoltării cognitive au de pierdut și la fel și din perspectiva culturii generale. Dacă la matematică, uitându-te și copiind, mai reții vreo formulă? Dacă ar ști cum să folosească inteligența artificială ar fi bine, dar în momentul în care fac o obsesie din a folosi doar AI, atunci apar problemele”, a explicat Liliana Tereza, exclusiv pentru EVZ.

Profesoara amintește că, la evaluări precum testele naționale, elevii nu pot apela la tehnologie și trebuie să se bazeze exclusiv pe cunoștințele acumulate pe parcursul anului.

„La testele naționale nu pot fi însoțiți de „buna prietenă inteligența artificială”. Din păcate, mulți elevi nu conștientizează că e nevoie și de gândirea lor. Se pot folosi de tehnologie. Și eu personal apelez uneori la inteligența artificială, însă nu fac din ea o obsesie. Nu e o obsesie, ci o consider o prietenă căreia îi cer uneori un sfat. Am mulți colegi care sunt cu totul împotriva AI-ului. Eu nu sunt împotrivă, dar nici nu fac din asta o obsesie”, adaugă cadrul didactic.

Potrivit acesteia, folosită ocazional și cu limite clare, tehnologia poate sprijini procesul de învățare, oferindu-le elevilor explicații care îi ajută să înțeleagă mai bine conceptele. În schimb, dependența totală de inteligența artificială poate avea efecte negative, reducând capacitatea de analiză și gândirea critică.

În opinia cadrului didactic, echilibrul între utilizarea tehnologiei și efortul personal rămâne cheia pentru o educație eficientă.

„Chiar dacă nu vrei să devii matematician, istoric sau chimist, e important să ții cont de aceste aspecte. Atâta timp cât o folosești ocazional și îți stabilești limite, e foarte bine. În momentul în care te bazezi numai pe ea, te distruge. Va fi și o izolare din punct de vedere social”, continuă Liliana Tereza.

În viziunea cadrului didactic, pregătirea elevilor cere un efort comun. Profesorul din clasă are un rol important în a-i ghida pe elevi zi de zi, iar cadrele didactice care fac pregătire suplimentară îi pot ajuta pe cei care întâmpină dificultăți. La acest efort se adaugă sprijinul părinților, care contribuie la crearea unui mediu potrivit pentru învățare.

„E nevoie de un tandem în pregătirea elevilor. E necesară implicarea profesorului din clasă și a celui care face pregătire separată cu elevul, atunci când este cazul. Să nu uităm nici de implicarea părinților. Este nevoie și de implicarea emoțională a profesorului. Uneori trebuie să îi oferi motivația sau chiar să îl iei deoparte pentru a-l ajuta să înțeleagă”, mai spune profesoara de matematică.

Dincolo de problemele legate de procesul de învățare, profesoara atrage atenția asupra cazurilor recente în care profesorii au fost agresați verbal sau fizic de elevi, semnalând o lipsă acută de respect și disciplină în școli.

Liliana Tereza subliniază că astfel de incidente nu pot fi rezolvate prin reguli stricte sau pedepse, ci prin cultivarea respectului reciproc și a unei comunicări eficiente între cadrele didactice și elevi.

„Avem generații din ce în ce mai slab pregătite. Vorbim și despre disciplină. La acest capitol e jale. Să ne amintim toate cazurile recente când profesorii au fost loviți sau înjurați. E ireal. Nu disciplina de fier e cheia, ci respectul reciproc. Sunt multe de lucrat”, a încheiat profesoara de Matematică.