Cazul elevului bătut într-o școală din Cluj, în atenția ministrului Educației. Conducerea unității, chemată să dea explicații

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut o evaluare a modului în care conducerea Liceului „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca și autoritățile educaționale locale au gestionat incidentul în care un copil de șase ani a fost bătut și umilit de colegi. După ce i-a fost prins degetul în ușă, elevul a ajuns la spital.

În urma apariției cazului în presa locală, Poliția Cluj s-a sesizat din oficiu și a deschis cercetări pentru loviri și alte acte de violență.

„Pornind de la cazul grav de violenţă înregistrat în cadrul Liceului Teoretic „Nicoale Bălcescu” din Cluj-Napoca, semnalat recent şi în spaţiul public, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a solicitat o analiză a modului de răspuns din partea unităţii de învăţământ şi a autorităţilor educaţionale locale, urmând să se ia decizii în consecinţă”, arată Ministerul Educaţiei.

Ministrul Daniel David a subliniat poziţia sa fermă împotriva violenţei în şcoli şi a prezentat măsurile disponibile prin minister, inclusiv tematicile antiviolenţă pentru Programul „Săptămâna altfel”, „butonul roşu” şi sesizările anonime. El şi-a exprimat, totodată, deschiderea pentru îmbunătăţirea acestor instrumente în funcţie de feedbackul primit din sistem şi din societate, conform comunicatului citat.

„Educaţia modernă, al cărei rol este de a forma competenţe relevante, se co-creează în ecosisteme educaţionale complexe, unde la bază avem triada elev-profesor-părinte: aceasta funcţionează într-un cadru mai general, care include autorităţile (locale/naţionale) şi mediul socio-economic. Dar «co-crearea» nu înseamnă că avem acelaşi rol, ci că rolurile complementare trebuie să interacţioneze eficient în beneficiul copiilor şi al sistemului educaţiei”, spune ministrul.

Daniel David a adăugat că, deşi, în general, „relaţiile dintre aceşti actori sunt bune”, în spaţiul public se remarcă „prea frecvent” comportamente disfuncţionale între ei. „Ştiu că presiunea socială (conflicte/polarizări/exprimări şi manifestări publice inadecvate/atitudini extremiste) este mare, iar aceasta influenţează şi şcoala, dar noi trebuie să fim model pentru societate, şi nu invers!”, susține oficialul.

Daniel David a afirmat că ministerul a creat cadrul legal necesar pentru a preveni şi, pe cât posibil, elimina orice formă de violenţă sau comportament disfuncţional în şcoli. El a subliniat că, printre instrumentele recente puse la dispoziţie se numără „butonul roşu” şi posibilitatea sesizărilor anonime. Ministrul a îndemnat unităţile de învăţământ să utilizeze aceste mecan

„Instrumente complementar-corective recente sunt «butonul roşu» şi admiterea sesizărilor anonime şi vă încurajez să implementaţi acest cadru în fiecare şcoală, astfel încât fiecare actor al educaţiei să se simtă protejat şi să vină cu încredere şi plăcere în mediul educaţional”, afirma Daniel David. Oficialul a dat asigurări că ministerul monitorizează atent astfel de situaţii şi că, acolo unde este nevoie, vor fi introduse măsuri noi cu promptitudine, inclusiv pe baza feedbackului primit de la cadrele didactice.

Potrivit presei locale, un copil de şase ani, din clasa zero la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Cluj, a ajuns la spital după ce mai mulţi colegi i-au prins degetul în uşă, provocându-i fractura. Incidentul a survenit la o zi după ce acelaşi copil fusese dezbrăcat, bătut şi umilit în curtea şcolii.

Iniţial, conducerea unităţii de învăţământ nu a făcut public cazul, însă după ce informaţia a apărut în presă, IPJ Cluj s-a sesizat din oficiu şi a deschis cercetări pentru loviri şi alte acte de violenţă. „Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public la data de 15 noiembrie a.c. precizăm că poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la un incident petrecut într-o unitate de învăţământ din municipiul Cluj-Napoca la data de 6 noiembrie a.c., în care ar fi fost implicaţi mai mulţi elevi”, arată IPJ Cluj. Sursa citată a adăugat că ancheta vizează atât lovirea şi alte acte de violenţă, cât şi clarificarea exactă a circumstanţelor în care s-au produs incidentele, urmând ca toate măsurile legale necesare să fie luate.