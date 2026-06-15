Săptămâna 15-21 iunie aduce o serie de configurații astrologice considerate favorabile de mai mulți astrologi. Tranzitele dintre Venus, Uranus, Neptun și Pluto, dar și apropierea intrării Soarelui în Rac pe 21 iunie, sunt asociate cu oportunități, schimbări pozitive și momente de claritate pentru anumite semne zodiacale, potrivit revistei People.

Analizele indică faptul că patru zodii se numără printre principalele beneficiare ale energiei acestei perioade. Este vorba despre Gemeni, Rac, Leu și Berbec.

Pentru nativii Gemeni, săptămâna coincide cu ultimele zile ale sezonului lor astrologic și cu efectele unei Luni Noi recente în semnul lor. Astrologii citați de publicația YourTango arată că această perioadă favorizează începuturile, comunicarea și proiectele personale.

Gemenii pot observa o creștere a vizibilității în plan profesional, dar și o capacitate mai mare de a atrage colaborări sau sprijin din partea celor din jur.

În plus, mai multe previziuni internaționale sugerează că încrederea în propriile decizii va fi mai puternică decât în săptămânile precedente.

Intrarea Soarelui în Rac pe 21 iunie marchează începutul unei noi etape pentru acești nativi. Potrivit analizelor publicate de People, influența recentă a conjuncției Venus-Jupiter continuă să favorizeze relațiile, dezvoltarea personală și consolidarea obiectivelor pe termen lung.

Astrologii consideră că Racii pot beneficia de mai multă susținere din partea familiei și a cercului apropiat. De asemenea, există premise pentru decizii importante care să aducă stabilitate în lunile următoare.

Leii se află printre semnele avantajate de tranzitul lui Venus prin propriul sector astrologic. Potrivit publicațiilor Grazia și YourTango, această configurație este asociată cu o creștere a atractivității personale, a creativității și a capacității de a ieși în evidență.

În plan profesional, săptămâna poate aduce oportunități neașteptate sau întâlniri importante. În plan personal, mulți nativi ar putea observa o îmbunătățire a relațiilor și o mai mare deschidere din partea celor din jur.

Berbecii sunt menționați în mai multe previziuni internaționale drept unul dintre semnele care pot beneficia de influențele armonioase dintre Venus și Neptun. Potrivit astrologilor citați de YourTango, perioada favorizează inițiativele curajoase și proiectele începute din pasiune.

Săptămâna poate aduce idei noi, motivație crescută și o perspectivă diferită asupra unor obiective care păreau dificile până acum. De asemenea, există șanse pentru evoluții pozitive în plan sentimental și social.

Specialiștii în astrologie subliniază că perioada 15-21 iunie este marcată de influența lui Venus în Leu, de aspectele acesteia cu Uranus, Neptun și Pluto, precum și de apropierea sezonului Racului.

Aceste tranzite sunt asociate cu schimbări, noi oportunități și dorința de a ieși din zona de confort.