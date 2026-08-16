Loto 6/49, fond de câștiguri suplimentat cu 500.000 de lei după premiul istoric de joi. Tragerile de duminică, așteptate de români
- Mădălina Sfrijan
- 16 august 2026, 14:10
Loteria Română a suplimentat cu 500.000 de lei fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49, înaintea tragerii de duminică. Decizia vine după ce, joi, 13 august, a fost câștigat premiul record de 52,84 milioane de lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro.
Loteria Română organizează noi trageri duminică
Duminică sunt programate trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
La tragerile de joi au fost acordate peste 22.000 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.
La Noroc, reportul cumulat ajunge la 3,94 milioane de lei, adică peste 751.800 de euro.
La Joker, categoria I are un report de 3,87 milioane de lei, echivalentul a peste 738.400 de euro. La categoria a II-a sunt în joc 231.100 de lei, iar la categoria a III-a reportul este de 98.300 de lei.
La Noroc Plus, reportul cumulat depășește 644.200 de lei, respectiv aproximativ 122.800 de euro.
La Loto 5/40, reportul pentru categoria I este de 317.400 de lei, iar pentru categoria a II-a ajunge la 118.500 de lei.
La Super Noroc, categoria I are un report de 361.500 de lei, adică peste 68.900 de euro.
Cel mai mare premiu din istoria jocului
Joi, 13 august, un jucător a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 52,84 milioane de lei. Suma depășește 10,07 milioane de euro și reprezintă cel mai mare premiu acordat vreodată la acest joc.
Acesta a fost al doilea câștig de categoria I la Loto 6/49 înregistrat în acest an.
Biletul norocos a fost cumpărat de la o agenție din Oradea, modernizată și rebranduită potrivit noii identități vizuale a Loteriei Române. Biletul a fost completat cu o singură variantă simplă.
‘Acest câștig record reprezintă, totodată, o confirmare a faptului că noua imagine a Loteriei Române ajunge tot mai aproape de jucători, prin agenții moderne, accesibile și aliniate unei identități vizuale unitare’, se arată în comunicat.
Alte premii importante au fost câștigate joi
La tragerea Noroc de joi, un jucător a obținut premiul de categoria a II-a, în valoare de 231.891,36 lei. Biletul câștigător a fost cumpărat de la o agenție din Râmnicu Sărat.
La Loto 6/49 au fost acordate șase premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 67.710,30 lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Arad și Brașov, precum și prin platformele bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.
La tragerea Noroc s-a acordat și premiul de categoria a III-a, în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș.
Tragerile loto de duminică vor fi transmise în direct la România TV, în emisiunea „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.