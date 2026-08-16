Loteria Română a suplimentat cu 500.000 de lei fondul de câștiguri pentru categoria I la Loto 6/49, înaintea tragerii de duminică. Decizia vine după ce, joi, 13 august, a fost câștigat premiul record de 52,84 milioane de lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro.

Duminică sunt programate trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile de joi au fost acordate peste 22.000 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

La Noroc, reportul cumulat ajunge la 3,94 milioane de lei, adică peste 751.800 de euro.

La Joker, categoria I are un report de 3,87 milioane de lei, echivalentul a peste 738.400 de euro. La categoria a II-a sunt în joc 231.100 de lei, iar la categoria a III-a reportul este de 98.300 de lei.

La Noroc Plus, reportul cumulat depășește 644.200 de lei, respectiv aproximativ 122.800 de euro.

La Loto 5/40, reportul pentru categoria I este de 317.400 de lei, iar pentru categoria a II-a ajunge la 118.500 de lei.

La Super Noroc, categoria I are un report de 361.500 de lei, adică peste 68.900 de euro.

Joi, 13 august, un jucător a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 52,84 milioane de lei. Suma depășește 10,07 milioane de euro și reprezintă cel mai mare premiu acordat vreodată la acest joc.

Acesta a fost al doilea câștig de categoria I la Loto 6/49 înregistrat în acest an.

Biletul norocos a fost cumpărat de la o agenție din Oradea, modernizată și rebranduită potrivit noii identități vizuale a Loteriei Române. Biletul a fost completat cu o singură variantă simplă.

‘Acest câștig record reprezintă, totodată, o confirmare a faptului că noua imagine a Loteriei Române ajunge tot mai aproape de jucători, prin agenții moderne, accesibile și aliniate unei identități vizuale unitare’, se arată în comunicat.

La tragerea Noroc de joi, un jucător a obținut premiul de categoria a II-a, în valoare de 231.891,36 lei. Biletul câștigător a fost cumpărat de la o agenție din Râmnicu Sărat.

La Loto 6/49 au fost acordate șase premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 67.710,30 lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la agenții din Arad și Brașov, precum și prin platformele bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a acordat și premiul de categoria a III-a, în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș.

Tragerile loto de duminică vor fi transmise în direct la România TV, în emisiunea „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.