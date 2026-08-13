Rezultate Loto 13 august 2026. Reportul la 6/49 a depășit 9,82 milioane de euro

Loteria Română a organizat joi, 13 august 2026, o nouă rundă de trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile au început la ora 18:30, iar principala miză a serii a fost reportul de la categoria I a jocului Loto 6/49, care a depășit 51,62 milioane de lei, echivalentul a peste 9,82 milioane de euro.

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37

Joker: 31, 25, 18, 30, 23 – Joker (19)

Noroc: 5, 3, 1, 2, 5, 1, 4

Noroc Plus: 3, 4, 9, 8, 7, 3

Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24

Super Noroc: 4, 7, 6, 7, 8, 3

Tragerile de joi seara au fost transmise în direct, începând cu ora 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

Noua rundă de extrageri a venit după cea organizată duminică, 9 august 2026. La tragerile precedente au fost acordate 29.181 de câștiguri, valoarea totală a acestora depășind 2,71 milioane de lei.

Cea mai mare sumă pusă în joc pe 13 august a fost la Loto 6/49. La categoria I, reportul acumulat a trecut de 51,62 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 9,82 milioane de euro.

Suma a continuat să crească după ce premiul principal nu a fost câștigat la extragerea din 9 august 2026.

Reporturi importante au existat și la celelalte jocuri. La Noroc, suma cumulată a depășit 4,03 milioane de lei, în timp ce la Joker, la categoria I, reportul a trecut de 3,66 milioane de lei.

Loteria Română organizează în mod obișnuit extragerile pentru Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc de două ori pe săptămână, în zilele de joi și duminică.

După tragerile desfășurate pe 13 august, următoarea rundă este programată pentru duminică, 16 august 2026, de la ora 18:30.

Rezultatele complete ale tragerilor, valoarea premiilor acordate și noile reporturi vor fi stabilite după finalizarea extragerilor și centralizarea câștigurilor.

Participanții pot verifica dacă se numără printre câștigători consultând rezultatele oficiale și regulamentele de acordare a premiilor publicate de Loteria Română. Validarea biletelor și plata câștigurilor se fac conform regulamentelor în vigoare ale companiei.