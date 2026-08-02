Loteria Română organizează duminică, 2 august 2026, noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi anunțate începând cu ora 18:35, iar cel mai mare report, de peste 9,05 milioane de euro, este înregistrat la categoria I a jocului 6/49.

Loto 6 din 49: 13, 30, 12, 49, 32, 48

13, 30, 12, 49, 32, 48 Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10

24, 27, 25, 13, 40 + 10 Loto 5 din 40: 22, 13, 34, 30, 25, 1

22, 13, 34, 30, 25, 1 Noroc: 2149947

2149947 Noroc Plus: 691032

691032 Super Noroc: 803226

La Loto 6/49, categoria I, reportul acumulat depășește 47,50 milioane de lei, echivalentul a peste 9,05 milioane de euro.

O sumă importantă este pusă în joc și la Noroc, unde reportul cumulat a ajuns la peste 3,55 milioane de lei, adică mai mult de 678.000 de euro.

La Joker, premiul de categoria I depășește 2,98 milioane de lei, respectiv aproximativ 568.900 de euro. La categoriile a II-a și a III-a, reporturile sunt de peste 39.000 de lei pentru fiecare categorie.

La Noroc Plus, reportul cumulat trece de 578.500 de lei, echivalentul a peste 110.300 de euro. Totodată, la Super Noroc este disponibilă o sumă care depășește 344.000 de lei, adică peste 65.600 de euro.

La tragerile organizate joi, 30 iulie, Loteria Română a acordat 23.429 de câștiguri, în valoare totală de peste trei milioane de lei.

Premiul de categoria I la Loto 5/40, în valoare de 988.285,60 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție loto din Galați.

La Noroc, un participant a obținut un câștig de categoria a II-a în valoare de 110.610 lei. Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin intermediul platformei amparcat.ro.

În urmă cu o săptămână, la Joker, un jucător a câștigat peste 534.900 de lei la categoria a II-a. Biletul norocos a fost cumpărat online, prin platforma joaca.loto.ro.

Un alt premiu important a fost acordat la Noroc. Un bilet jucat la o stație de plată parteneră a adus un câștig de peste 155.000 de lei la categoria a II-a. La 6/49 au existat trei bilete câștigătoare la categoria a II-a. Fiecare dintre acestea a fost recompensat cu 117.682,45 lei. Două dintre bilete au fost validate în agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online, prin platforma bilete.loto.ro.