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Numerele extrase la Loto, 2 august. Reportul la 6/49 depășește 9 milioane de euro. Update

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Numerele extrase la Loto, 2 august. Reportul la 6/49 depășește 9 milioane de euro. UpdateBilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Loteria Română organizează duminică, 2 august 2026, noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi anunțate începând cu ora 18:35, iar cel mai mare report, de peste 9,05 milioane de euro, este înregistrat la categoria I a jocului 6/49.

Numerele câștigătoare de duminică, 2 august 2026

  • Loto 6 din 49: 13, 30, 12, 49, 32, 48
  • Joker: 24, 27, 25, 13, 40 + 10
  • Loto 5 din 40: 22, 13, 34, 30, 25, 1
  • Noroc: 2149947
  • Noroc Plus: 691032
  • Super Noroc: 803226

Reportul la 6/49 depășește 9 milioane de euro

La Loto 6/49, categoria I, reportul acumulat depășește 47,50 milioane de lei, echivalentul a peste 9,05 milioane de euro.

O sumă importantă este pusă în joc și la Noroc, unde reportul cumulat a ajuns la peste 3,55 milioane de lei, adică mai mult de 678.000 de euro.

La Joker, premiul de categoria I depășește 2,98 milioane de lei, respectiv aproximativ 568.900 de euro. La categoriile a II-a și a III-a, reporturile sunt de peste 39.000 de lei pentru fiecare categorie.

La Noroc Plus, reportul cumulat trece de 578.500 de lei, echivalentul a peste 110.300 de euro. Totodată, la Super Noroc este disponibilă o sumă care depășește 344.000 de lei, adică peste 65.600 de euro.

Extragere Loto

Extragere Loto. Sursă foto: Captură video

Peste 23.000 de câștiguri la extragerile precedente

La tragerile organizate joi, 30 iulie, Loteria Română a acordat 23.429 de câștiguri, în valoare totală de peste trei milioane de lei.

Premiul de categoria I la Loto 5/40, în valoare de 988.285,60 lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție loto din Galați.

La Noroc, un participant a obținut un câștig de categoria a II-a în valoare de 110.610 lei. Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin intermediul platformei amparcat.ro.

În urmă cu o săptămână, la Joker, un jucător a câștigat peste 534.900 de lei la categoria a II-a. Biletul norocos a fost cumpărat online, prin platforma joaca.loto.ro.

Un alt premiu important a fost acordat la Noroc. Un bilet jucat la o stație de plată parteneră a adus un câștig de peste 155.000 de lei la categoria a II-a. La 6/49 au existat trei bilete câștigătoare la categoria a II-a. Fiecare dintre acestea a fost recompensat cu 117.682,45 lei. Două dintre bilete au fost validate în agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar cel de-al treilea a fost jucat online, prin platforma bilete.loto.ro.

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