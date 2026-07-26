Românii au din nou șansa de a câștiga premii consistente la tragerile loto organizate duminică, 26 iulie. Cel mai mare report este la Loto 6/49, unde premiul de categoria I a trecut de 45 de milioane de lei, echivalentul a peste 8,6 milioane de euro, potrivit anunțului făcut de Loteria Română. Interesul pentru extragerile din acest weekend vine și după rezultatele înregistrate la tragerile precedente, când au fost acordate peste 19.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,43 milioane de lei.

Loteria Română organizează duminică noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, reportul de categoria I a ajuns la peste 45,12 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 8,61 milioane de euro.

Șanse importante de câștig există și la jocul Noroc, unde reportul cumulat depășește 3,48 milioane de lei, echivalentul a peste 664.800 de euro.

La Joker, reportul de categoria I a trecut de 2,56 milioane de lei, adică peste 489.500 de euro.

La Noroc Plus, premiul de categoria I depășește 496.200 de lei. Totodată, la Loto 5/40, reportul de categoria I este de peste 792.700 de lei, iar la categoria a II-a se află în joc peste 92.700 de lei.

La Super Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 331.000 de lei, echivalentul a peste 63.200 de euro.

Extragerile de joi au adus mai multe premii consistente. La Joker, un jucător a câștigat peste 534.900 de lei la categoria a II-a, biletul norocos fiind achiziționat online, prin platforma joaca.loto.ro.

Un alt câștig important a fost înregistrat la Noroc, unde un bilet jucat la o stație de plată parteneră a adus un premiu de peste 155.000 de lei la categoria a II-a.

La Loto 6/49, categoria a II-a a avut trei bilete câștigătoare, fiecare recompensat cu 117.682,45 lei. Două bilete au fost validate în agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar al treilea a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro.