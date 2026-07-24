Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 a ajuns la peste 45,12 milioane de lei, echivalentul a peste 8,61 milioane de euro, înaintea tragerilor loto programate duminică. Loteria Română anunță, totodată, reporturi importante și la celelalte jocuri, inclusiv Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Miza ridicată vine după ce marele premiu la Loto 6/49 nu a fost câștigat la extragerile precedente, în timp ce la alte categorii au fost acordate mai multe premii consistente, inclusiv un câștig de peste jumătate de milion de lei la Joker.

Cel mai mare premiu pus în joc rămâne cel de la Loto 6/49. Reportul la categoria I este de peste 45,12 milioane de lei, adică peste 8,61 milioane de euro.

Și celelalte jocuri organizate de Loteria Română oferă premii atractive:

Noroc – report cumulat de peste 3,48 milioane de lei (peste 664.800 de euro);

Joker – report la categoria I de peste 2,56 milioane de lei (aproximativ 489.500 de euro);

Noroc Plus – report la categoria I de peste 496.200 de lei (peste 94.700 de euro);

Loto 5/40 – report la categoria I de peste 792.700 de lei (peste 151.400 de euro), iar la categoria a II-a de peste 92.700 de lei;

Super Noroc – report cumulat de peste 331.000 de lei (peste 63.200 de euro).

La tragerile loto de joi au fost acordate mai multe premii importante, chiar dacă marele premiu la Loto 6/49 a rămas în continuare necâștigat.

La Joker, categoria a II-a, un bilet jucat online a adus un câștig de 534.906,02 lei. De asemenea, la Noroc, categoria a II-a, un bilet achiziționat la o stație de plată parteneră a fost recompensat cu 155.050,32 lei.

În același timp, la Loto 6/49, categoria a II-a, au fost acordate trei premii, fiecare în valoare de 117.682,45 lei. Două dintre biletele câștigătoare au fost jucate în agenții loto din Giurgiu și Caracal, iar al treilea a fost cumpărat online.

Valoarea reportului de la Loto 6/49 menține un interes ridicat în rândul jucătorilor, fiind unul dintre cele mai mari premii disponibile în acest an.

În paralel, reporturile consistente de la Noroc, Joker și celelalte jocuri măresc șansele ca la următoarele extrageri să fie acordate câștiguri importante și la alte categorii.