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Miza uriașă de la Loto 6/49. Peste 8 milioane de euro își așteaptă câștigătorul

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Miza uriașă de la Loto 6/49. Peste 8 milioane de euro își așteaptă câștigătorulSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Duminică, 20 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a anunțat că la Loto 6/49, la categoria , se înregistrează un report de 42,61 milioane de le, peste 8,12 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc la categoria I este un report în valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).

Tragerea Loto din 16 iulie, numerele câștigătoare

Loto 6/49

Loto 6/49 Sursa Foto -Dreamstime

Loto 6/49: 4, 26, 16m 34, 27, 37

Noroc: 4 5 5 2 7 4 8

Joker: 1, 20, 28, 33, 13 + 6

Noroc Plus: 5 0 8 0 0 9

Loto 5/40: 4, 26, 16, 34, 27, 37

Super Noroc: 5 8 9 7 3 3

 

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