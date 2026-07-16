Din cuprinsul articolului Tragerea Loto, 16 iulie. Reporturile la fiecare categorie

Noi trageri au avut loc joi, 16 iulie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele câștigătoare:

Loto 6/49: 4, 26, 16m 34, 27, 37

Noroc: 4 5 5 2 7 4 8

Joker: 1, 20, 28, 33, 13 + 6

Noroc Plus: 5 0 8 0 0 9

Loto 5/40: 4, 26, 16, 34, 27, 37

Super Noroc: 5 8 9 7 3 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro). La categoria a II-a reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) şi la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.