A fost câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Joker în valoare de 13 milioane de euro. Biletul a costat 14,50 lei

Loteria Română a anunțat că marele premiu la Joker, categoria I, în valoare de 65.969.447,56 de lei, echivalentul a aproape 13 milioane de euro, a fost câștigat duminică, 19 aprilie, acesta fiind cel mai mare premiu acordat până acum la acest joc. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma joaca.loto.ro, și a costat 14,50 lei.

Premiul de categoria I la Joker a fost câștigat după mai bine de doi ani, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Loteriei Române. Valoarea acestuia este de 65.969.447,56 de lei, sumă echivalentă cu aproape 13 milioane de euro.

Instituția a anunțat, printr-un comunicat, că este vorba despre cel mai mare premiu înregistrat vreodată la acest joc. În același timp, acesta este și primul câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Biletul câștigător a fost jucat online, pe joaca.loto.ro, și a fost completat cu două variante la Joker. Prețul total al biletului a fost de 14,50 lei.

Câștigul de duminică pune capăt unei perioade lungi fără un premiu de categoria I la Joker. Loteria Română arată că ultima dată când a fost acordat un astfel de premiu a fost pe 15 septembrie 2024, când suma câștigată a fost de 11.845.622,10 lei.

Diferența dintre cele două câștiguri arată dimensiunea premiului acordat acum, acesta depășind clar precedentul rezultat și stabilind un nou reper pentru jocul Joker.

Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

La tragerile loto de duminică, 19 aprilie, au fost extrase următoarele numere câștigătoare:

Loto 6/49: 11, 16, 12, 35, 17, 36

Joker: 17, 7, 27, 37, 15 + 11

Loto 5/40: 37, 33, 23, 24, 32, 2

Pe lângă premiul câștigat la Joker, Loteria Română a prezentat și valorile anunțate pentru celelalte jocuri. La Loto 6/49, la categoria I, era înregistrat un report de peste 16,2 milioane de lei, echivalentul a peste 3,18 milioane de euro.

La Noroc era în joc un report cumulat în valoare de peste 5,62 milioane de lei, adică peste 1,1 milioane de euro. La Joker, la categoria I, era anunțat un report de peste 65,23 milioane de lei, echivalentul a peste 12,81 milioane de euro, iar la categoria a II-a reportul depășea 134.000 de lei, adică peste 26.300 de euro.

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistra un report de peste 236.700 de lei, echivalentul a peste 46.500 de euro. La Loto 5/40, la categoria I, era anunțat un report în valoare de peste 619.300 de lei, adică peste 121.600 de euro.

La Super Noroc era în joc un report cumulat de peste 154.900 de lei, echivalentul a peste 30.400 de euro.

Loteria Română a amintit și rezultatele înregistrate la extragerile de joi, 16 aprilie. Atunci, instituția a acordat 31.579 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 109.425,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Filiași.

Anunțul făcut după extragerile de duminică aduce în prim-plan unul dintre cele mai mari câștiguri acordate în ultimii ani de Loteria Română și stabilește un nou record pentru Joker, joc la care premiul de categoria I nu mai fusese adjudecat de o perioadă îndelungată.