Maricel Păcuraru, cel mai norocos infractor. Grațiat de președintele României, a scăpat ușor din toate dosarele penale

Patronul postului tv Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a avut multe probleme cu justiția. A fost condamnat, a fost anchetat de toate parchetele, a făcut și pușcărie, dar este un personaj care a avut noroc în tot palmaresul acesta infracțional. A scăpat ușor când a fost prins, ba a fost și grațiat de un președinte.

Maricel Păcuraru, grațiat în anii 90 de președintele Emil Constantinescu

Istoria infracțională a patronului de azi de la Realitatea Plus a început în primii ani de după revoluție. Tânărul de atunci Maricel Păcuraru s-a apucat de afaceri în Galați, orașul natal.

În 1991, a fost prins prima data de polițiști că a comis niște ilegalități. L-au luat în cercetare, procurorul l-a arestat (așa era în anii 90 – procurorul aresta, cu mandat de la 5 zile la 30 de zile), iar Maricel Păcuraru a fost condamnat la 2 ani de închisoare de Tribunalul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și falsificare de monede sau alte valori, pentru că a produs un prejudiciu de 7,6 milioane lei. Procurorul l-a acuzat că a emis un CEC fără acoperire unei firme din Constanța, în baza lui ridicând diferite mărfuri.

Dosarul a ajuns la Curtea Supremă de Justiție într-un final, care a păstrat pedeapsa, iar hotărârea a rămas definitivă și irevocabilă (nr. 45/9.10.1998). Din această pedeapsă, Maricel Păcuraru a executat doar 9 luni de arest, în perioada 8 octombrie 1991 – 16 iulie 1992, iar când a trebuit să fie încarcerat, avocatul lui a trimis un memoriu președintelui României.

Tânărul afacerist avea la acel moment 33 de ani, trei copii și o firmă relativ mică. A avut noroc cu acțiunea de la Cotroceni. Președintele Emil Constantinescu și consilierul pe probleme juridice au cerut Ministerului Justiției relații despre condamnatul Maricel Păcurau care făcuse cerere de grațiere. Și a avut noroc!

Așa cum am scris în Evz la acel moment, prin decretul de grațiere nr. 292 din 23 august 1999 privind acordarea unor grațieri individuale, președintele României Emil Constantinescu l-a grațiat pe Maricel Păcuraru pentru „restul rămas neexecutat din pedeapsa aplicată”, prin decretul publicat în Monitorul Oficial nr. 405 din 25 august 1999.

Ministerul Justiției și-a dat avizul pentru grațiere pe motiv că Maricel Păcuraru nu avea alte antecedente penale, a săvârșit fapta în 1991, când avea 26 de ani, are trei copii minori de întreținut, a achitat prejudiciul cauzat firmei din Constanța și a executat mai mult de o treime din pedeapsă (9 luni din 2 ani).

Maricel Păcuraru și al doilea noroc: a făcut un denunț și a scăpat

Grațierea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi ascuns adevărul. Dar Maricel Păcuraru a avut iar noroc cu justiția.

Condamnatul care a cerut grațierea președintelui României mai comisese până la acel moment niște infracțiuni, ba chiar a fost trimis în judecată. S-a omis să se scrie informația aceasta în raportul Ministerului Justiției când s-a dat aviz pentru grațierea lui Maricel Păcuraru. Dar era clar că tânărul de 33 de ani nu se îndreptase!

Care a fost al doilea dosar penal și pentru ce faptă? În noiembrie 1996, Maricel Păcuraru a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul semnat de procurorul Dan Apostol de la Parchetul General (azi, celebru avocat). L-a acuzat pe Maricel Păcuraru de săvârșirea infracțiunilor de bancrută frauduloasă, instigare la săvârșirea infracțiunii de fals, constând în aceea că ar fi înșelat niște bănci. Prejudiciul creat, înscris în document, era de 660 milioane lei vechi. Păcuraru a avut și complici.

În prima fază a anchetei, Maricel Păcuraru a susținut că banii ar fi fost luați de la bănci pentru a sponsoriza Biserica Martirilor din Timișoara. Apoi a schimbat strategia și a făcut o înțelegere cu procurorii dacă va face un denunț. Le-a mărturisit anchetatorilor că banii i-a luat că să plătească mită unor personaje importante. A dat numele unui ex-consilier prezidențial din mandatul lui Ion Iliescu, unui general de poliție și unui ex-deputat PDSR și unui fost lider al revoluționarilor.

Ancheta s-a extins, cei trei pârâți au început să dea declarații ca să-și dovedească nevinovăția, avocați importanți au fost angajați să-i apere. În presă au avut intervenții, fie prin interviu, fie prin scrisori deschise, negând tot ce susținuse denunțătorul. După niște ani de instanță, și denunțătorul Maricel Păcuraru și cei trei acuzați de el au scăpat. Infracțiunea de bancrută frauduloasă dispăruse din Codul penal.

Maricel Păcuraru și dosarul Loteria Română

Omul de afaceri din Galați, mutat la București cu familie și firme, a călcat iar legea. S-a băgat în afacere cu Loteria Română. DNA, într-un comunicat de presă, preciza că faptele de spălare de bani și abuz în serviciu au fost comise de Maricel Păcuraru și alți inculpați în anii 2008-2009.

În decembrie 2015, procurorii DNA au trimis în judecată lotul, menționând un prejudiciu adus Loteriei de peste 5 milioane de euro. Dar a intervenit iar norocul!

Dosarul s-a tot judecat pe la instanțe până când, în 2019, faptele s-au prescris. Inculpații au scăpat de pușcărie, însă în acest moment se derulează judecarea pe latura civilă pentru recuperarea de către stat a prejudiciului de 5 milioane de euro, paguba produsă Loteriei Române.

Procurorii au uitat, iar norocul i-a surâs din nou lui Maricel Păcuraru

În 2015, când DNA l-a trimis în judecată în dosarul Loteria Română, Maricel Păcuraru era condamnat din 2014, într-un alt dosar. Curtea de Apel București a decis executarea a patru ani de închisoare în dosarul privind poliţele de asigurare pentru angajaţii Poştei Române. Prejudiciul calculat de experți și reclamat de procurori era de circa 18 milioane de lei – 4 milioane de euro. .

Păcuraru a fost încarcerat în penitenciar și a fost pus în libertate în 2017 de o instanţă din Brăila. Executase 815 zile din pedeapsa totală de 1.460 de zile. Solicitarea de eliberare condiționată i-a fost aprobată imediat, deși nu plătise niciun leu din prejudiciu.

Și iar norocul i-a surâs patronului de la Realitatea: procurorii au uitat să mai atace decizia instanței de punere în libertate, astfel că a rămas definitivă.

Maricel Păcuraru este liber, dar prejudiciul cauzat companiei Poșta Română nu a fost recuperat. Prin 2021, s-a anunțat că, din cele 4 milioane de euro, ANAF a reușit să recupereze de la Păcuraru și ceilalți condamnați doar 16.000 de euro.

În decembrie 2024, Tribunalul Bucureşti a anulat condamnarea lui Maricel Păcuraru pe motiv că infracţiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată de CCR. Decizia nu este definitivă și a fost atacată de DNA la Curtea de Apel București. Și se tot judecă dosarul Poșta Română. Cu puțin noroc, se va termina într-o zi.