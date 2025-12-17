Emil Constantinescu, despre moartea jurnalistei Simona Popescu: Un om bun, de o înaltă calitate morală și profesională

Jurnalista Simona Popescu, una dintre vocile cunoscute ale presei românești, a murit după o luptă îndelungată cu o boală gravă. De-a lungul carierei sale, Simona Popescu a activat în redacții importante, fiind apreciată pentru rigoare, onestitate și atașamentul față de adevăr. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, o descrie pe regretata jurnalistă ca „ Un om bun, de o înaltă calitate morală și profesională. O ziaristă deasupra oricărui compromis, o poetă talentată și premiată, un activist civic dedicat cauzelor drepte, manager de proiecte, o comunicatoare strălucită”

”Se spune că nu este durere mai mare pentru un părinte decât aceea de a-și pierde copiii și sunt convins că este adevărat. Mare este și durerea unui om care, ajuns la apusul vieții, își conduce pe ultimul drum colaboratori de vârsta copiilor lui. Simona Popescu s-a stins prematur, așa cum a trăit – demn, curajos şi discret –, într-una din zilele în care îi comemorăm pe eroii sfârșitului de veac XX, revoluționarii din 16–21 decembrie 1989, care au înfruntat cu piepturile goale tancurile și gloanțele unui regim criminal” a declarat Emil Constantinescu despre jurnalista Simona Popescu

Jurnalista lucrase în ultimii ani la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, unde fostul președinte al României deține funcția de Președinte al Consiliului Științific al institutului.

Emil Constantinescu, printr-un comunicat de presă transmis de Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a spus despre jurnalistă că „ păstrase aceeași dragoste pentru jurnalism, înțeles ca o meserie onestă, pusă în slujba oamenilor și făcută cu respect pentru adevăr și dreptate. A înțeles că tehnologia ne schimbă viața și a învățat foarte repede să o stăpânească, dar nu a acceptat niciodată ca tehnologia să ne desfigureze valorile culturale și morale.”

Simona Popescu a avut o carieră de 35 de ani în presă, lucrând la publicații naționale importante, precum România liberă, Cotidianul și Evenimentul Zilei, unde a fost redactor de politică internă. La România Liberă, a ocupat și funcția de șef al secției de anchete speciale.

Parcursul profesional al Simonei Popescu a inclus și zona instituțională, fiind director al Direcției de Presă a Guvernului României. În ultimii ani, s-a apropiat de public prin radio, lucrând la Antena Satelor și realizând emisiunile „Magazin de vorbe” și „Departe de casă”.

Simona Popescu a transmis cititorilor săi un ultim mesaj emoționant în care își anunța sfârșitul luptei sale cu cancerul, început acum 30 de ani. În postarea sa, jurnalista a cerut ca pagina să rămână deschisă pentru amintirea ei și a îndemnat ca, dacă se dorește, să fie postate fotografii și amintiri cu ea. Ea a subliniat că principala sa valoare a fost onestitatea, exprimându-și în mesajul final regretul că își lasă familia, soțul și fiica, să facă față singuri pierderii sale.

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească(...). Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață, a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine, știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret, este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face. Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule... Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată. Cu cel mai mare drag, Simona” a transmis jurnalista în messajul său.

Recent, Simona Popescu a vorbit despre pasiunea sa pentru jurnalism, începută încă din copilărie, când scria poezii și reportaje timide. Ea a povestit că Revoluția din 1989 i-a oferit șansa de a-și urma visul, intrând în redacții care căutau jurnaliști tineri, iar cariera sa a fost marcată de dorința de a fi aproape de oameni și de a contribui la o presă onestă și responsabilă.

Simona Ionescu, fostă colegă a jurnalistei, a declarat că „moartea a prins-o în brațele ei. Brusc, prea brusc. La ATI la spitalul Colentina”. Jurnalista a mai spus că este extrem de îndurerată de dispariția rapidă a Simonei Popescu, pe care o descrie drept ”un jurnalist și un om care nu meritau nicio suferință”.

”Era neobosită, Simona Popescu! Acum a plecat să se odihnească, lăsând în urmă ceea ce a iubit mai mult – fiica, soțul – scrisul și radioul, ultima ei gară jurnalistică. Dumnezeu să te aibă în pază, Simona!” a transmis jurnalista Simona Ionescu.