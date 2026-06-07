Beneficiile muncii de acasă sunt evidente, însă pentru angajații aflați la început de carieră costurile ascunse pot fi semnificative, susțin specialiștii în management. Potrivit unui raport publicat în această lună de Federal Reserve Bank of New York, extinderea acestui sector ar putea reprezenta una dintre cauzele creșterii șomajului în rândul tinerilor. În același timp, cercetările realizate de National Bureau of Economic Research (NBER) arată că lucrul exclusiv de la distanță îngreunează accesul angajaților tineri la feedback și oportunități de avansare.

Flexibilitatea programului, autonomia și eliminarea timpului petrecut în trafic au transformat munca la distanță într-o opțiune extrem de atractivă pentru generația Z.

Cu toate acestea, tot mai multe studii arată că lipsa interacțiunii directe cu colegii și managerii poate afecta dezvoltarea profesională a tinerilor aflați la începutul carierei.

„La începutul carierei, o mare parte din procesul de învățare are loc prin observație și interacțiuni informale: urmărind modul în care colegii conduc ședințe, gestionează conflicte, construiesc relații și iau decizii importante”, explică Megan Hellerer, autoarea cărții „Directional Living”.

Studiile arată că apropierea fizică dintre colegi poate avea un impact direct asupra performanței.

Cercetătorii NBER au descoperit că inginerii software care lucrau în apropierea echipelor lor primeau cu aproximativ 18% mai mult feedback, iar calitatea codului produs se îmbunătățea semnificativ. Beneficiile au fost observate în special în cazul angajaților tineri și cu experiență redusă.

Joseph Fuller, profesor la Harvard Business School, consideră că avantajele muncii la distanță sunt evidente, însă riscurile sunt mai puțin vizibile.

„Beneficiile sunt ușor de observat. Riscurile sunt mai subtile, dar au consecințe reale asupra dezvoltării profesionale”, afirmă acesta.

Nicholas Bloom, profesor de economie la Universitatea Stanford și unul dintre cei mai cunoscuți cercetători ai fenomenului muncii hibride, recomandă tinerilor să petreacă cel puțin trei zile pe săptămână la birou în primii cinci ani de activitate profesională.

„Nu este nevoie de prezență cinci zile pe săptămână, însă munca exclusiv remote ar trebui evitată la începutul carierei”, spune Bloom.

Potrivit acestuia, lipsa contactului direct cu echipa reduce accesul la mentorat, la construirea relațiilor profesionale și la înțelegerea culturii organizaționale. Multe lecții importante sunt învățate indirect, prin observarea comportamentului colegilor, a normelor de lucru și a modului în care sunt gestionate situațiile dificile.

Experții atrag atenția că prezența fizică facilitează dezvoltarea competențelor de comunicare, negociere și rezolvare a conflictelor — abilități esențiale pentru promovare și asumarea unor roluri de conducere.

Douglas Boneparth, consultant financiar și fondator al firmei Bone Fide Wealth din New York, susține că tinerii ar trebui să analizeze cu atenție oportunitățile de dezvoltare atunci când aleg între un job remote și unul hibrid.

În opinia sa, un job hibrid cu un salariu inițial mai mic poate genera pe termen mediu și lung beneficii financiare superioare, dacă oferă acces la mentori valoroși și la colegi performanți.

„Accesul la oamenii potriviți este unul dintre cei mai importanți factori pentru dezvoltarea profesională”, afirmă Boneparth.

Totuși, acesta atrage atenția că mediul de lucru contează mai mult decât formatul în sine. Un job remote cu un manager implicat poate fi mai valoros decât un rol hibrid într-o echipă lipsită de leadership.

Experții spun că angajații care lucrează doar remote trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a rămâne vizibili în companie.

Megan Hellerer le recomandă să adopte strategia „over-shining”, care presupune transmiterea periodică către manager a unor actualizări clare privind realizările, progresul și obiectivele atinse.

De asemenea, acești angajați pot organiza întâlniri informale online cu liderii și colegii pentru a compensa lipsa interacțiunilor spontane de la birou. Vizitele periodice la sediul companiei, dedicate networkingului și consolidării relațiilor profesionale, pot reprezenta o altă soluție eficientă.

„Obiectivul nu este să alegem între flexibilitate și dezvoltare profesională, ci să găsim modalități prin care să le obținem pe ambele”, concluzionează Hellerer.