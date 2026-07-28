Guvernul Austriei intenționează să prelungească stagiul militar de la șase la nouă luni și să extindă sistemul de rezerviști, în contextul schimbărilor de securitate provocate de războiul din Ucraina. Cancelarul Christian Stocker a anunțat măsurile în cadrul unei conferințe de presă, însă modificările au nevoie de sprijinul opoziției pentru a fi adoptate de Parlament, potrivit Reuters.

Timp de mai multe decenii, forțele armate austriece au fost implicate în special în acțiuni de protecție civilă, intervenții în timpul dezastrelor naturale și misiuni de patrulare la frontieră pentru oprirea imigrației ilegale.

Apărarea împotriva unei eventuale înaintări a unor trupe străine a avut un rol mai redus în activitatea armatei. Guvernul consideră însă că situația actuală impune o schimbare a acestei abordări și o creștere a capacității de apărare a țării.

„Condițiile de securitate s-au schimbat fundamental în ultimii ani, luni și săptămâni. Visul unei păci durabile în Europa s-a spulberat cel târziu odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferințe de presă, potrivit sursei citate. El a menționat și faptul că noile amenințări includ atacurile hibride și războiul cibernetic.

Cancelarul a afirmat că Austria trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propriile capacități de apărare și pentru protejarea populației.

„Aceste evoluții arată clar că Austria trebuie să-și asume într-o măsură mai mare responsabilitatea pentru propriile capacități de autosuficiență și protecție a populației”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

Planurile anunțate includ atât prelungirea stagiului militar, cât și dezvoltarea unui model bazat mai mult pe rezerviști.

În prezent, bărbații din Austria aleg, de regulă în jurul vârstei de 18 ani, între serviciul militar și o variantă civilă. Stagiul militar are o durată de șase luni, în timp ce serviciul civil se desfășoară pe parcursul a nouă luni. Cei care optează pentru varianta civilă lucrează, de obicei, în instituții precum serviciile de ambulanță.

Guvernul austriac intenționează să permită prelungirea serviciului civil cu încă două luni, însă această perioadă suplimentară ar urma să fie voluntară.

În paralel, autoritățile vor să introducă un model de rezerviști pentru persoanele care efectuează serviciul militar.

Modificările nu pot intra însă în vigoare fără adoptarea unei noi legi.

Pentru aprobarea proiectului este necesară o majoritate de două treimi în Parlament, ceea ce înseamnă că Guvernul are nevoie și de voturile opoziției.