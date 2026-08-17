Mihai Ionuț Păunescu, cunoscut sub porecla „Virus”, a fost plasat luni, 17 august, în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce a fost prins la Sinaia cu plăcuțe diplomatice false și cu un sistem care permitea schimbarea numerelor mașinii dintr-un buton. Judecătoria Sinaia a decis și monitorizarea electronică a bărbatului pe durata măsurii preventive.

Conform anunțului oficial, „la data de 17 august 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sinaia a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.”

Instanța a dispus, odată cu arestul la domiciliu, și monitorizarea electronică a respectării măsurii preventive și a obligațiilor impuse bărbatului. Cercetările continuă, iar polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele și ce alte măsuri legale se impun.

Decizia instanței vine după ce Mihai Ionuț Păunescu a fost prins la Sinaia cu un autoturism care avea montate plăcuțe ce imitau numerele diplomatice.

Mașina era dotată și cu un mecanism prin care plăcuțele de înmatriculare puteau fi schimbate rapid, prin acționarea unui sistem montat pe autoturism.

Bărbatul de 42 de ani este Mihai Ionuț Păunescu, cunoscut în lumea infracționalității cibernetice sub porecla „Virus”.

Acesta a fost condamnat în Statele Unite în dosarul Gozi, unul dintre cazurile cunoscute de criminalitate informatică în care a fost implicat un cetățean român.

Păunescu a primit în 2023 o condamnare de trei ani de închisoare în Statele Unite pentru rolul său într-o infrastructură informatică folosită pentru distribuirea unor programe malware.

Printre programele informatice răspândite prin infrastructura în care a fost implicat Mihai Ionuț Păunescu s-a aflat și Gozi. Programul malware a infectat peste un milion de calculatoare.

Atacurile nu au vizat doar utilizatori obișnuiți, ci au ajuns inclusiv în sistemele NASA.

Condamnarea din Statele Unite și implicarea în infrastructura folosită pentru distribuirea unor astfel de programe l-au făcut cunoscut pe Păunescu în lumea infracționalității cibernetice sub numele „Virus”. Acum, bărbatul a ajuns din nou în atenția autorităților după incidentul de la Sinaia, iar instanța a decis ca acesta să petreacă următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, sub monitorizare electronică.